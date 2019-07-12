金正恩正式成國家元首！　北韓公布新憲法「不再神格化」

▲ 金正恩4月在最高人民會議中再度被推舉為國務委員會委員長 。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

北韓4月11日第14屆最高人民會議修改憲法，明示國務委員長一職即「代表國家」，正式宣布最高領導人金正恩即真正的「國家元首」。修憲以後，北韓直到11日才透過對外宣傳媒體《我的國家》公布新憲法全文，其中第100項條文正式宣布，「朝鮮民主主義人民共和國國務委員長是代表國家的國家最高領導者。」

2016年6月北韓最高人民會議修憲，僅稱當時新設的國務委員會委員長一職為「最高領導者」，沒有「代表國家」的頭銜。自1998年9月修憲直到今年4月前，最高人民會議常任委員會委員長才是北韓對外的國家元首。而常任委員長在新憲法中仍保有「代表國家」的地位，但似乎僅負責接收外國使節遞交的國書等外交工作。

南韓《朝鮮日報》分析，此次修憲反映金正恩政權的社會經濟改革路線，將科學技術定義為國家最重要的戰略資源，且將在對外貿易上守信用、改善貿易結構，以平等互惠為原則，擴大發展對外經濟關係。

此外，新憲法大幅刪減將最高領導者偶像化的字詞。舊憲法序文中「偉大的金日成同志及金正日同志是民族的太陽與祖國統一的代表」直接被刪除，僅分別稱二位前領導人為「偉大的首領」及「偉大的領導者」，反映出平壤當局近來減少對最高領導人的神格化。