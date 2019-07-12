堅信醫療是基本人權！「冠狀動脈旁路移植之父」René Gerónimo

▲今日為「冠狀動脈旁路移植術之父」法瓦洛羅（René Gerónimo）96歲冥誕。（圖／翻攝自Google）

記者錢玉紘／綜合報導

Google首頁今日的「Doodle」插圖是心臟以及手術用具組成，紀念阿根廷的醫生、冠狀動脈旁路移植術之父法瓦洛羅（René Gerónimo）96歲冥誕。法瓦洛羅致力幫助病患，之後更成立基金會，為偏鄉的窮苦病人提供醫療協助，更為拉丁美洲的醫生引進了許多創新技術。



法瓦洛羅出生於1923年7月12日，家鄉在拉普拉塔（La Plata），1948年他從拉普拉塔大學畢業之後，立志成為一名胸腔外科醫師。但是當時的政治氛圍之下，若是想要在大學的醫院或其他地方工作，必須要簽署文件，並未當時的執政黨「正義黨」效命，法瓦洛羅對此感到不滿，多次與院長發生爭執，最後決定不簽字，離開大學醫院。

之後，他到了一個名為Jacinto Arauz的小農村，在這裡開啟了12年的從醫生涯，為小村莊帶來巨大改變，他蓋了手術室及實驗室、訓練護士、建立在地血液銀行、負責當地內科、外科、婦產科以及兒科。在後來的一篇文章中，法瓦洛羅提到，與其說是命運讓他成為一位鄉村醫師，不如說是自己個性造就了這條路。

請繼續往下閱讀...

▲法瓦洛羅認為，擁有醫療照顧是基本人權。（圖／翻攝自fundacionfavaloro網站）



也因為這段經驗，讓法瓦洛羅深深體會到，不管經濟狀況如何，擁有醫療照顧應該是基本人權，更成為他日後行醫的核心信念。1962年，他前往美國克里夫蘭，與開創選擇性冠狀動脈造影術的內科醫生索恩斯（Frank Mason Sones）一起工作，1967 年，他成功替一名右冠狀動脈阻塞的病患進行手術，靠著心肺機器，他使用了病患自身的大腿的血管來重新導正阻塞處附近的血液流動。

這個手術具有歷史性的意義，1971年，在個人成就的巔峰時，法瓦洛羅選擇回到阿根廷，並在布宜諾斯艾利斯建立了「法瓦洛羅基金會」，旨在創造更好的醫療環境，不過問病患的經濟或教育狀況，只盡力提供醫療協助，造福了許多窮苦人，並為整個拉丁美洲的醫生們提供創新的技術。

不過，「法瓦洛羅基金會」在2000年時陷入財務危機，同年7月29日，法瓦洛羅舉槍自殺。在他死後，留下一封從未公開、寫給時任阿根廷總統德拉魯阿（Fernando de la Rúa）的信，內容提到，他對於「在自己國家當要錢的乞丐」感到非常疲憊，希望總統幫忙基金會的運作。

另外，法瓦洛羅也在信中表示，對於醫療體系的貪腐感到崩潰，也無法再繼續與有權有勢的組織進行「孤獨的對抗」，再加上一直無法從妻子死亡的傷痛中走出，最後選擇自殺。

法瓦洛羅曾說過，「『我們』比『我』還要重要」，他一生致力於幫助窮苦的病患，所發明的冠狀動脈旁路移植術更拯救了無數人。