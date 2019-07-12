美股道瓊創新高...漲逾227點「首破27000點」！預期聯準會將降息

▲美股道瓊創新高。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

由於市場看好聯準會（Fed）在本月底降息，美國道瓊工業指數飆破歷來新高，突破27000點大關，全日上漲227.88點或0.85%，收在27088.08點；標普指數上漲6.84點或0.23%，收在2999.91點，也創下收盤紀錄，盤中一度突破3000點；那斯達克指數則下跌6.488點或0.08%，收在8196.043點。



白宮收回了取消藥品退稅計畫，聯合健康保險（UnitedHealth）帶動了道瓊指數的這波漲勢，股價飆漲超過 5.5%，達美航空則因公布財報，獲利高於預期，股價上漲 1.1%

聯準會主席鮑爾10日在眾議院金融服務委員會出席聽證會時提到，近來經濟展望不確定性「明顯」增加，美企的投資減少，「交叉點已經出現，根據收入資訊和其他的發展，明顯看到，由於貿易緊張情勢帶來的不確定性，以及對於全球經濟發展的擔憂，已經影響到美國經濟展望」。

鮑爾11日再度出席聽證會時，也重申此說法，投資人則預期Fed將會降息，根據 CME 交易所的 FedWatch 工具顯示，市場預測7月底降息機率為100%。