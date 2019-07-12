Chiara Ferragni X蘭蔻聯名彩妝系列終於來了！7月底超限量開賣

Lancôme Official（@lancomeofficial）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 14 日 下午 12:59 張貼

▲蘭蔻 x Chiara Ferragni的聯名彩妝系列，台灣開賣時間終於確定了！

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供、翻攝自IG@chiaraferragni、@lancomeofficial

謠傳已久的Chiara Ferragni彩妝系列終於來了！早前在蘭蔻官方IG上一曝光就造成極大轟動的Chiara Ferragni聯名彩妝「粉紅眨眼系列」，在所有美妝控引頸盼望下，首波先於歐洲限定上市就秒殺完售，這組超夢幻的全球限量彩妝，每個地區銷售數量都有限制，台灣終於搶到極少量配額，預計於七月底開賣，這絕對是2019下半年最必搶的聯名彩妝，快約好姐妹閨蜜到時一起搶起來！

▲兼顧愛情、家庭、事業的Chiara Ferragni，儼然是網路世代的傳奇女神。

被富比士譽為全球最具影響力的時尚網紅，擁有超過1,600萬Instagram粉絲的Chiara Ferragni，無疑是這個世代最受注目的社群領袖，甚至被稱為「最強部落客」！擁有女星名媛等級亮麗外型與時尚品味兼具的她，2009年還只是個喜歡分享穿搭美照的大學生，後來晉升為女神等級的義大利時尚部落客，更在2012年自創品牌，將獨特的閃亮亮眨眼圖騰化為鞋子、包包、手機保護殼上的鮮明標誌，也成為她個人極具代表性的符號。

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▲首波於歐洲上市，一開賣就秒殺完售。



去年3月，蘭蔻就宣布Chiara Ferragni成為其品牌最新繆思，除了許多彩妝保養品的合作演繹外，大家都在期待Chiara與品牌有更進一步的合作，比如聯名系列。風聲傳了許多，終於在今年夏季，「LANCÔME x CHIARA FERRAGNI粉紅眨眼系列」正式登場。而首波先於歐洲限定上市，每個城市都是秒殺完售，讓無數亞洲美妝粉絲們羨慕不已。

▲聯名系列的外包裝以她最具代表性的俏皮眨眼圖騰和閃亮玫瑰粉色為主。



而談到這次與蘭蔻的合作，Chiara Ferragni表示：「我想要打造出一個風格搶眼，專屬於我的彩妝系列！性感挑逗、鼓舞人心與趣味，是這個女力十足的限量彩妝系列最具代表性的三個關鍵詞。我深信彩妝是提升自我感覺、幫助女孩面對日常挑戰，並用熱情實現目標的強大武器。」因此，這次的「粉紅眨眼系列」外包裝靈感就源自她最具代表性的俏皮眨眼圖騰與閃亮玫瑰粉色，產品品項更是Chiara Ferragni最喜愛、最能襯托女性魅力的特調彩妝色澤。

▲全品項共有彩妝盤、唇膏和唇釉。

而「粉紅眨眼系列」全品項包括有：結合了眼影、唇彩、頰彩、蜜粉和修容等多功能的All in one彩妝盤和三款唇釉、三款唇膏、睫毛膏。

▲Chiara本人喜歡帶著能創造許多妝容的彩妝盤。



被問到如果只能帶一樣彩妝品，會選擇哪個？Chiara Ferragni表示她會選彩妝盤！「我喜歡一項產品就能創造許多妝容，彩妝盤正是如此，它讓我們不必隨身攜帶那麼多彩妝品，一盒『CHIARA FERRAGNI粉紅眨眼系列眼唇頰彩盤』，頰彩與唇妝一次搞定。」