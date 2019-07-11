火車進站「轉錯軌道」相撞！乘客整條腿削掉　巴基斯坦15死71傷

▲發生事故列車車廂嚴重變形，已知15死71傷。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

巴基斯坦中部旁遮普省11日發生一起嚴重鐵路事故。一列滿載乘客的客運列車撞上另一列貨運列車，造成至少15人死亡、超過71人受傷。當地官員指出，是因為列車被轉到錯誤的軌道，才會導致事故發生。

根據《半島電視台》（Al Jazeera）報導，一名地方警官透露，一列從巴哈瓦爾布爾（Bahawalpur）開往奎達（Quetta）的「阿克巴快車」（Akbar Express），當地時間7時40分左右在旁遮普省拉興雅汗（Rahim Yar Khan）縣沃哈爾（Walhar）車站撞上停止狀態的貨運列車。

一名高階警官像當地媒體表示，事發原因是因為列車進站時被轉到錯誤的軌道，才會發生撞擊。目前救援行動仍在進行中，部分傷者仍受困在車廂內。報導引述當地兩間醫院的消息，至少已經有15具遺體與71名傷者送達醫院。院

院方透露，傷者的主要傷勢情況為骨折或出血傷，還有一些人遭大型物體壓傷，另外也有乘客整條腿被撞斷成兩截，情況危急。

巴基斯坦由於基礎設施老舊和管理不善，類似鐵路事故層出不窮。巴基斯坦總理伊姆蘭•汗（Imran Khan）已經指示鐵道部長阿邁德（Sheikh Rasheed Ahmed）加速改善國內鐵路系統。