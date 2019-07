ConverseＸ《湯姆貓與傑利鼠》，全台只有ABC-MART有賣

編輯/Duke

相信各位童年都有一部喜愛的卡通,不過,美國動畫《湯姆貓與傑利鼠》絕對是大家的共同回憶,如今為了慶祝動畫誕生60周年, Converse共同攜手推出聯名系列,並利用2位主角的俏皮模樣重現於鞋款上。

ABC MART TAIWAN(@abcmarttw)分享的貼文

ABC MART TAIWAN(@abcmarttw)分享的貼文

由Converse攜手《湯姆貓與傑利鼠》打造的鞋款,首先使用以Converse Chuck Taylor 70的優良版型與奶油頭,將「Tom and Jerry」的字樣置於鞋子內側,而外側則是以湯姆貓與傑利鼠的樣貌呈現;而Converse Chuck Taylor All Star低筒的設計,大多都以動畫裡雙方鬥智的畫面居多,並且鞋舌上的「Tom and Jerry」Logo也別具象徵意義。

▲內側以Logo呈現。(圖/ABC-MART提供)

▲外側為2位主角的樣貌。(圖/ABC-MART提供)

▲以雙方動畫裡的打鬥畫面為設計靈感。(圖/ABC-MART提供)

Converse X 《湯姆貓與傑利鼠》的60周年聯名系列,將於7/14在ABC-MART官網與ABC-MART限定門市販售,而Converse Chuck Taylor 70售價為台幣3,280元、Converse Chuck Taylor All Star售價為台幣2,080元。

販售門市

信義ATT(台北市信義區松壽路12號3樓)

信義微風(台北市信義區忠孝東路五段68號B2)

新光A11(台北市士林區基河路31號)

西寧二店(台北市萬華區西寧南路54之1號)

士林基河(台北市士林區基河路31號)

桃園統領(桃園市桃園區中正路61號2樓)

新竹巨城(新竹市中央路229號3樓)

台中勤美誠品(台中市西區公益路68號B2)

台南小西門(台南市中西區西門路一段658之1號)

高雄統一時代(高雄市前鎮區中華五路789號6樓)

最近,Converse可說是相當火紅,除了與JW Anderson聯名以外,還有和日本裏原宿大老NEIGHBORHOOD聯手,推出以工裝、街頭與機車文化為靈感的限定鞋款,而材質則是使用麂皮與皮革創造優異的質感,有興趣的朋友可於7/11起到NIGRAMERCATO 官網、NEIGHBORHOOD門市以及指定店鋪購買哦!

▲使用麂皮與皮革創造優異的質感。(圖/翻攝自NIGRAMERCATO)

