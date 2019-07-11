周末衝東區老洋房看「彩色珊瑚」！　超療癒美景

▲初衣食午與葡萄牙編織藝術家的海底之旅。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

台北東區就能「看珊瑚」！聽起來不可思議的想法，卻限時在東區複合式精品店onefifteen初衣食午登場，位在大安路上的老洋房，總是吸引無數過路人的目光，就算不太熟悉初衣食午，你也可能曾不經意走過。近日初衣食午與葡萄牙編織藝術家Vanessa Barragão合作，帶來一系列海洋編織藝術品，畫面療癒之外，背後的創作由來也特別溫暖。

請繼續往下閱讀...

▲Vanessa通過雙手剪裁打造獨一無二創作品。（圖／品牌提供）

藝術家Vanessa Barragão從小在海邊長大，對海底世界的樣貌有著特殊情感，然而現代人缺乏環保觀念正摧殘著美麗的家園。這也是此次海洋編織藝術的創作靈感來源，當我們看到她坐在藝術品前認真剪裁的身影，輕輕剪裁布料，瞬間賦予了材料生命力，好像來到了屬於她的海底空間，希望透過作品喚醒大家對海洋生態的重視。

Vanessa擅長運用再生原料及環保素材詮釋出獨一無二的華麗掛毯，工廠廢棄的紗線，經過她的巧手可以幻化成美麗的海底世界。從她的作品中可以看到以地毯繡、手簇、鉤針編織、流蘇花邊等傳統手工藝技法。

▲活珊瑚（Living Coral）專屬台灣設計。（圖／品牌提供）

談到創作與環保的關聯，Vanessa表示，「現在的快時尚是缺少溫度的，只有用傳統的方式，才能做出更有溫度且細膩的作品。」

所以Vanessa開始自己生產原料，盡可能地實踐環保概念。此次作品中的活珊瑚（Living Coral）就是為了台灣的展出所設計的，Vanessa也將她對初衣食午的視覺印象融入了此次創作，包括老洋房的自然光線感等，讓她選擇使用許多粉嫩的顏色以及大量的綠色來裝點藝術品，粉彩色系呈現柔嫩的海草、瑰麗的珊瑚礁，讓人看到的當下就感受到一絲絲的溫暖。

▲（依序為）珊瑚花園，新世界，滿月擁有特殊寓意。（圖／品牌提供）

我們在Vanessa的作品中，能看到許多獨特巧思，包括珊瑚花園（Coral Garden）的立體層次感、新世界（New World）宛如抽象的太平洋，下方綠色是巴西熱帶雨林，上方棕色地帶代表德州沙漠的乾旱感。另外滿月（Full Moon）則是使用回收羊毛、天絲製作，象徵寧靜沉靜的大海，和月亮一樣給予人們神秘力量。所以Vanessa作品的每個細節都是亮點，值得你回味許久。

▲迷你掛毯（NT$6,880）以及KRI掛毯（大NT$33,280 ／小NT$ 19,680）對外販售。（圖／品牌提供）

除展品之外，Vanessa也將作品縮小讓你帶回家收藏，「迷你掛毯」以及「KRI掛毯」還能客製化顏色，採用柔軟的羊毛素材，觸感和視覺一樣療癒，掛在家中就好像身處奇妙的海底世界，打造來自深海綺景的居家美學。

ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 11 日 上午 1:14 張貼

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App