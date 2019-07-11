愛迪達、PUMA瘋復古聯名！坎達兒珍娜穿蠟筆粉西裝耍帥

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運動品牌聯名潮牌已經成為常態，光是2019上半年的Nike X Supreme、Adidas X Palace就可以看出端倪，然而，PUMA旗下的SELECT系列也是個不容小覷的勢力，最近，便大膽聯手以搞怪叛逆聞名的CHINATOWN MARKET，推出具有豐富色彩與復古感的系列，企圖帶來創意又幽默的品牌DNA。

▲PUMA SELECT X CHINATOWN MARKET聯名系列。（圖／品牌提供）

由於PUMA旗下的SELECT系列近年與眾多時裝品牌聯名，成功站穩潮流圈的地位，所以才會大膽聯手CHINATOWN MARKET，而該系列的聯名服飾中，主要以拼接以及黑白格紋設計為主軸，並且帽T的設計會是這系列的最大亮點，預計此次發售的服飾品項，包括帽T、衛衣、短袖T-Shirt、長褲以及短褲。

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▲帽T售價為台幣2,980元、短褲售價為台幣1,780元。（圖／品牌提供）

▲黑色衛衣售價為台幣2,480元、格紋衛衣售價為台幣2,580元、格紋長褲售價為台幣2,480元。（圖／品牌提供）

▲短袖T-Shirt售價為台幣1,680元、格紋短褲售價為台幣1,880元。（圖／品牌提供）

首波的PUMA SELECT X CHINATOWN MARKET合作鞋款，將帶來經典的SUEDE、Ralph Sampson、STORM、Leadcat涼拖鞋，其中，SUEDE的鞋面採用麂皮材質搭配黃黑格紋打造復古感；白色Ralph Sampson在側邊設計可拆式的紅、藍、綠Logo，使搭配更多變化；搶眼的STORM，則是以橘、綠、藍的復古配色帶出層次感，並用網眼與磨砂皮革拼接而成；而Leadcat涼拖鞋則是以機能設計與高厚底，打造時尚、舒適兼具的鞋款，另外，還有推出包款與籃球等配件。

▲SUEDE售價為台幣3,580元。（圖／品牌提供）

▲Ralph Sampson售價為台幣3,980元。（圖／品牌提供）

▲STORM售價為台幣3,580元。（圖／品牌提供）

▲Leadcat涼拖鞋售價為台幣2,880元。（圖／品牌提供）

▲包款售價為台幣2,580元、籃球售價為台幣1,980元。（圖／品牌提供）

該聯名系列將於7／11在全球同步限量上市，並且登陸全台各大PUMA指定專賣店，而下方也幫各位統整了相關資訊。

販售資訊

PUMA SELECT X CHINATOWN MARKET聯名系列

販售日期：7／11

店點：忠孝門市（台北市忠孝東路四段149號）

昆明門市（台北市萬華區昆明街112、114號1樓）

新光三越信義A11（台北市松壽路11號4樓）

新光三越南西館（台北市南京西路12號2樓PUMA SELECT專櫃）

微風百貨信義館（台北市信義區忠孝東路五段68號B1）

大直ATT4 Recharge（台北市中山區敬業三路123號1F）

士林大東門市（台北市大東路10之2號）

西門峨嵋門市（台北市萬華區峨嵋街7號）

新竹遠東巨城（新竹市東區中央路229號1樓）

台中遠東百貨（台中市西屯區台灣大道三段251號7樓）

台中秀泰文心百貨（台中市南區文心南路289號1樓）

台中太平門市（台中市北區太平路24號）

台南民族門市（台南市中西區民族路二段55-3號1樓）

高雄五福門市（高雄市新興區五福二路262號1樓）

此外，Adidas再度攜手Daniëlle Cathari 的跨界聯名系列同樣令人期待，因為這次的單品將會是具有少女感「蠟筆粉」的西裝外套與褲款，並且還找來人氣模特坎達兒珍娜（Kendall Jenner ）拍攝形象照，下面一起來看看吧！

▲Adidas找來人氣模特坎達兒珍娜拍攝形象照。（圖／翻攝自Adidas Originals）

Adidas X Daniëlle Cathari 的聯名系列，將西裝與休閒結合，並帶入生活的穿搭中，而該系列的最大亮點，絕對就是坎達兒珍娜身上穿的「蠟筆粉」套裝，不但適合夏季的色彩，也是值得收藏單品，同時，Adidas還提供百搭的黑色款給性格低調的朋友選購。

▲「蠟筆粉」西裝外套與褲款相當好看。（圖／翻攝自Adidas Originals）

▲適合當情侶衣。（圖／翻攝自Adidas Originals）

▲另有黑色可以選擇，外套售價皆為台幣5,290元、褲款售價皆為台幣3,890元。（圖／翻攝自Adidas Originals）

由Adidas攜手Daniëlle Cathari推出的全系列商品，預計將於7／15在台灣各大專賣店上架販售，另外，除了西裝外套與褲款之外，還推出了運動外套、帽T、長袖T-Shirt、連身裙、背心、長褲以及短褲，而售價區間則為台幣2,690元至台幣4,690元不等。

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