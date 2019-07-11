喝果汁也會罹癌？！研究：每日喝100毫升含糖飲　罹癌機率增18%





▲研究指出，被人們認為天然健康的果汁，喝多了也有致癌風險。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

法國一項最新研究發現，每天喝100毫升含糖飲料（含量約一罐養樂多）的人，罹患癌症的機率會上升18%，而在研究中所發現的2193種癌症裡，分別以乳癌、前列腺癌與直腸結腸癌高居榜首。團隊同時也對零卡路里人工代糖等飲品進行研究，但沒有發現與癌症的關聯。

這份研究近來發表在《英國醫學期刊》上，巴黎索邦西岱大學(Université Sorbonne Paris Cité)針對10萬多名男女進行長期追蹤研究，發現喜愛喝「含糖量超過5%」飲料的人，包含果汁、汽水、奶昔、能量飲料以及加糖茶品，每日只要額外喝100毫升，罹患特定癌症的機率便增加18%，每1000人中便有22人罹患癌症。

在所發現的2193種罹癌案例中，其中693例是乳癌，291例是前列腺癌，166例是直腸結腸癌。不過研究團隊也指出，數據結果雖然顯示出愛喝含糖飲料的人，罹患癌症的機率較高，但兩者之間是否真正存在因果關係，仍需進一步查證，很有可能愛喝含糖飲料的人，同時也容易有其他不健康的習慣，例如容易攝取更多的卡路里和鹽分。

來自提賽德大學(Teesside University)的雷克博士(Amelia Lake)認為，雖然這份資料沒有提供關於糖與造成癌症之間的因果關係，但它點出現今大眾應該要減少糖份攝取的重要性，「減少飲食中的糖含量是非常重要的」。研究團隊主任托維耶(Mathilde Touvier)則表示，「目前已知含糖飲料會增加心血管疾病、肥胖和糖尿病風險，但我們認為也和癌症有關」，他們將會進行更大規模的研究來證實研究結果。