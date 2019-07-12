美國主導將日本列入「聯合國軍」出兵國 南韓堅決反對

▲「聯合國軍」是韓戰「並未結束」之下的產物。圖為南北韓軍方及聯合國軍司令部在板門店自由之家會談時的畫面。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國主導並力推的「聯合國軍」改革，正推動批准讓日本加入。對此，韓國表示強烈反對。

「據韓聯」周四(11日)報導，韓國政府多名消息人士表示，美國正在積極尋求讓「聯合國軍司令部」在朝鮮半島發揮更大作用。為此，美方希望讓「聯合國軍司令部」7個後方基地的所在國日本，加入出兵國，在發生緊急情況時可以向朝鮮半島派遣兵力和裝備。

「聯合國軍」有來自18個國家的官兵，分別是韓國、美國、澳洲、比利時、加拿大、哥倫比亞、丹麥、法國、希臘、義大利、荷蘭、紐西蘭、挪威、菲律賓、南非、泰國、土耳其、英國。 之前有報導說，當中被稱為「五眼聯盟」的英、美 、加、紐、澳對重振「聯合國軍」持積極態度。

韓國國防部副代言人盧在千周四在例行記者會上說，日本並非韓戰參戰國，因此不能加入出兵國活動。「韓聯社」稱，一旦由美國主導的「聯合國軍司令部」與日本達成協議，將為日本自衛隊進入朝鮮半島提供堅強的理由，此舉將引發韓國民眾的反彈情緒與周邊國家的抗議。

有論者認為，從美國總統川普不斷要求美軍駐守的國家增加分擔防衛經費來看 ，上述措施或意在吸引更多國家加入「聯合國軍司令部」，分擔美軍的角色和作用。

「聯合國軍」司令部最初位於東京，1953年《朝鮮停戰協定》簽署後，司令部移至首爾。目前，後方司令部設在駐日美軍橫田基地。日本與「聯合國軍」11個國家簽署協定，允許使用普天間機場等駐日美軍基地。

日本《朝日新聞》今年1月14日報導，對於在韓戰時期創設的「聯合國軍」的改革正在進行中。此一改革的背景是：美國擔心，在締結朝鮮半島和平協定、以及與半島一旦發生戰爭的指揮權等問題上，美國的影響會力下降。