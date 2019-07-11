美科學家蒸發6天遭封進麻布袋　「耳朵被割下」棄屍納粹碉堡！

▲美籍分子生物學家蘇珊伊頓（Suzanne Eaton）。（圖／翻攝自「Searching for Suzanne」臉書粉絲專頁）

國際中心／綜合報導

59歲的美籍分子生物學家蘇珊伊頓（Suzanne Eaton）在希臘克里特島（Crete）上失蹤多日，被發現時已經窒息死亡，屍體少了1隻耳朵，被裝在麻布袋裡棄置於一座納粹碉堡之中。干尼亞市（Chania）警方表示，從棄屍現場判斷，兇手非常熟悉地形，目前已經展開全面追緝。

來自加州的伊頓與英籍科學家丈夫定居德國，目前任職於克朗普研究院（Max Planck Institute），近日前往克里特島參加研討會，卻始終沒有現身。她自7月2日以後失去聯繫，唯一不見的隨身物品是慢跑鞋，因此警方猜測她可能在運動途中遭遇不測。6天後，2名觀光客發現伊頓陳屍於碉堡中，距離最後被目擊的地點10公里遠。

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▲朋友透露，伊頓非常熱愛慢跑。（圖／翻攝自「Searching for Suzanne」臉書粉絲專頁）

當地警方表示，伊頓陳屍在洞穴內60公尺處，入口還有1棵大樹擋住，顯示兇手對於碉堡內部動線非常熟悉。根據2位希臘法醫說法，被害者身體上有明顯刀刺痕跡，一隻耳朵被割掉，最後因口鼻被堵塞窒息而死。此外，由於屍體被層層麻布和舊衣服包裹住，因此判斷為他殺案件。

警方認為案情仍有許多謎團，還在調查洞穴是否為第一案發現場。希臘媒體《Star.gr.》則指出，這座碉堡是二戰時期納粹佔領克里特島時所造，裡面有人工建築的洞穴系統，通道錯綜複雜，用於儲存彈藥軍火。

根據了解，一開始警方推測，伊頓慢跑時不耐高溫，進入碉堡避暑，後來卻因熱衰竭死亡，驗屍結果卻排除了意外的可能性。伊頓的親朋好友已經在網路上發起獎金高達5萬歐元（約新台幣173萬）的懸賞，希望能夠獲得更多資訊。

