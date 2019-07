G20後首熱線！美中擬在北京重啟談判　庫德洛坦承沒訂磋商進度

▲美中擬在北京重啟貿易談判。(圖/路透)



國際中心/綜合報導

美國總統川普在G20高峰會期間表示,將重啟與中國的貿易磋商,白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)也證實,兩國的談判代表已經在9日進行通話,儘管細節尚未敲定,但「預計會舉辦面談」,地點也可能會選在北京。美國總統川普也表示,談判正在準備中,美國被他國不平等對待的狀態正在改變。

根據CNBC報導指出,美國貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)、財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)9日與中國副總理劉鶴、商務部部長鍾山進行通話,希望能夠解決這兩個世界最大經濟體的貿易爭端。庫德洛向媒體表示,這次的通話非常有建設性,儘管所有細節尚未確定,但預計將舉行會談。

庫德洛強調,面對面會談非常有意義,而在磋商期間,中國也會繼續向美國購買農場品,「未來的談判並沒有時間表,所有會談都是重質不重量。」川普則在推上表示,經濟狀況正在提升,「貿易協定正在研擬中,雙邊談判也正在進行,我們過去已經被許多國家不平等地(保守來說)對待,現在這個狀況即將改變了。」

Very good numbers on the economy. Much potential for growth. Trade deals being negotiated or being set up for negotiation. We have been treated very unfairly (to put it mildly) by other countries for many years, but that is changing!