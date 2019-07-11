激戰哥新婚「拉妻滾床2天2夜」　穿插重口味調教戲碼…收服變收屍！

▲德國男子新婚完後找妻子激戰2天2夜。（圖／當事人臉書）

國際中心／綜合報導

新人結婚洞房花燭夜，照理說應該要先當甜蜜，但在德國就發生一起「花燭夜激戰悲劇」。一名52歲的男子在新婚後就迫不及待帶著老婆進房甜蜜，這一戰就是2天2夜，沒想到最後老婆卻被「玩死」，遺體檢驗報告出來，女方的兒子才發現母親改嫁的人，竟然是個BDSM變態。

根據英國《鏡報》報導，男子姜庫斯（Ralph Jankus）2018年和49歲的克里絲多爾（Christel）結婚，眾親友也為了兩人的婚姻第二春獻上祝福，就在婚禮結束後，姜庫斯就立刻把新婚妻子抓進房，在2天2夜的激戰中，大玩SM。在性愛的過程中，克里絲多爾一度出現身體不適，但姜庫斯提到自己有帶妻子去做檢查，但沒有任何狀況。

姜庫斯也表示，因為自己很愛妻子所以決定不要花時間去蜜月，而是一起在房間品嘗行房的甜蜜，過去30年也是SM的愛好者，跟妻子也是都同意的情況下才開始。但克里絲多爾的30歲兒子卻提到，過去母親在兒時有被家暴的情況，精神狀況跟就不穩定，2017年又被前夫家報連生殖器官都受傷，直到遇到姜庫斯。

然而驗屍結果去發現，克里絲多爾身上不僅有多處內傷，就連生殖器都有被尖銳物品插入的痕跡，此外也曾接受過手術，從腸胃中取出鉤子。承辦的檢察官表示，姜庫斯早就知道老婆有不舒服的情況，但卻過了一段時間才將她報警送醫，將以謀殺罪起訴。