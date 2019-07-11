楊丞琳看來比李榮浩更幼齒！6招養出超強逆齡童顏　回家立刻做這事

▲李榮浩宣布求婚成功，楊丞琳正式成為「未婚妻」。(圖／翻攝自李榮浩FB)

記者張毓容／綜合報導

恭喜！這幾年越愛越高調的楊丞琳和李榮浩，每年對方生日時總不避諱在社群平台上大方放閃為對方祝福，而在今日（11日）凌晨0點0分才按照慣例準時po文為男友獻上生日祝福的楊丞琳，在今早10點多李榮浩宣布求婚成功，直接晉升「未婚妻」。

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▲粉絲都笑稱楊丞琳看起來更年輕。（圖／資料照／記者張一中攝）



曾在陸綜節目上力挺姐弟戀，並霸氣直呼「我35歲有怎樣嗎？」的楊丞琳，不說真的完全看不出來比「未婚夫」李榮浩年長。從臉蛋到身形，狀態好到誇張，尤其是她那肌膚好到出了名的小V臉，緊實、無瑕疵又透亮，甚至比很多青春少女還要好，不只是凍齡，根本是「逆齡」、越活越年輕！

@rainie77 分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 16 日 下午 8:48 張貼

先前跟上10年挑戰po出對比照的楊丞琳，也被網友大讚「根本沒變」「越活越年輕」「歲數在走外表卻沒變」，但她卻自曝小時候不懂保養，17歲時皮膚反而沒有現在好，全靠後來的勤勞保養才有現在素顏也無差別的美肌。

@rainie77 分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 6 日 上午 4:02 張貼



1.近期瘋運動



這一兩年很熱衷運動的楊丞琳，近來運動頻率更是高，幾乎每隔2、3天就可以看到她的運動貼文，最常做熱瑜珈和Zumba，最近更帶著媽媽一起去上課。運動不僅能維持體態又譨幫助排汗排毒、提升循環代謝，看看她的運動照，不僅肌膚顯得更透亮，還有自然的好氣色。

2.保養最重視卸妝和洗臉



皮膚好到擔任保養品牌代言人多年的楊丞琳，每次被問到保養秘訣她第一個說的絕對都是卸妝、洗臉，超重視清潔的她甚至自封「整個演藝圈最重視洗卸的女藝人，我絕對可以排前三名！」她收工後回家除非要拍照記錄一下穿搭或妝容，否則第一件事一定是卸妝洗臉。

▲沒工作時幾乎不化妝，有時也會偷懶不擦隔離霜。（圖／翻攝楊丞琳IG）



3.沒擦隔離霜更要卸妝



沒工作時幾乎不化妝的楊丞琳坦承，自己保養非常勤快，所以有時候會偷懶沒有每天擦隔離霜，但要是沒擦隔離霜就出門，那天回家卸妝一定會更仔細，「因為少了一層隔離保護，更要好好卸妝再洗臉。」

4.再忙都會做好保養



每天都忙著跑繁忙又緊湊的行程，但楊丞琳還是會擠出時間來保養，她更說出保養金句「忙碌跟保養並不衝突！」她認為雖然睡好、睡飽有助於讓肌膚變好，但犧牲一點點的睡眠時間，花個20分鐘好好做好保養，皮膚也會變得很好。

▲楊丞琳平時也愛敷臉，素顏肌膚依舊細緻透亮。（圖／翻攝楊丞琳IG）



5.很重視敷臉



犧牲睡眠時間也要好好保養的她也很喜歡面膜，更鼓勵大家要常敷臉，她認為有敷有差，而且敷完臉後後續保養品也要認真上，不要偷懶或隨便。她更曾在IG大方放上敷臉照，提醒大家該保養了。

6.保養要延伸到脖子和鎖骨



這麼重視保養的她，當然也不會忽略容易顯老的頸部，她從20歲就意識到脖子保養的重要性，後來更進階到鎖骨「我後來發現鎖骨附近也會有紋路」，所以保養不只要帶到脖子，還要延伸到鎖骨，甚至要從胸部開始，「臉才會真正往上拉提」。

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