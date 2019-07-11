「巨蟹」李榮浩與「雙子」楊丞琳　默契十足又互補是完美「嫁給愛情」的模樣

▲楊丞琳點頭答應李榮浩求婚。

編輯／Rose

楊丞琳、李榮浩遠距離戀愛長跑4年，終於在今（7／11）李榮浩生日這天修成正果，楊丞琳把自己當成禮物送給他。兩人穩定交往4年，越愛越大方，李榮浩曾在演唱會舞台把楊丞琳「吻到變形」，楊丞琳也甩開自己過去「病態愛情觀」，即將成為彼此的家人，讓看著兩人一路走來的閨蜜黃小柔超感動。

▲李榮浩、楊丞琳曾在演唱會舞台上演「世紀之吻」畫面。（圖／資料照／記者張一中攝）



楊丞琳尋覓多年，終於在2015年找到巨蟹座的李榮浩，與雙子座的她，算是「互補類型」的情人，由於星座距離相鄰，因此兩人之間有著奇妙的感應，有一定的默契，但用能互相學習，給予對方新鮮感，讓這段愛情能有別於過往的感覺。

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▲依照星座來看，楊丞琳、李榮浩是個性互補、互相吸引的戀人。（圖／翻攝自楊丞琳IG、李榮浩微博）



內向敏感的巨蟹座雖與外向多變的雙子座，看似兩個完全不同類型的人，但正因為這種不同，反而對彼此更有吸引力。巨蟹渴望透過雙子得知外面世界的模樣，雙子則透過巨蟹得到安定感，或許正是這股「家」的感覺，讓李榮浩成功吸引雙子座的楊丞琳點頭喊嫁。

▲李榮浩生日這天，讓楊丞琳點頭確定嫁，是最棒的生日禮物。（圖／翻攝李榮浩FB）



巨蟹座的李榮浩與雙子座的楊丞琳，工作觀其實也很像，比如兩人在工作領域上兩人專注衝事業，少在工作場合提到彼此，放手成就彼此，讓兩人越飛越高。

巨蟹男李榮浩天性溫柔，會以楊丞琳為優先考量，「什麼都要給她最好的」，比如曾來台當人肉快遞，親手燒11道菜為楊丞琳慶生的感人舉動。天性使然，巨蟹默默的做，甜言蜜語少，但在行動上卻可以證明，楊丞琳絕對是「嫁給真正愛情」。

▲李榮浩曾當人肉快遞，特別來台親手燒11道菜，為楊丞琳慶生。（圖／翻攝楊丞琳IG）



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互補優點雖然落落長，但相處還是需要磨合，雖彼此互相吸引，但雙子座情緒起伏大，有時可能會讓敏感心細的巨蟹感到負擔，但生活也因雙子座的幽默與健談，多了許多樂趣。巨蟹座的佔有慾與控制慾，會讓喜歡自由的雙子覺得束縛，但情節不嚴重，可以透過磨合，讓彼此更有安全感。巨蟹男Ｘ雙子女的結合，即使又愛又恨，還是離不開對方。

▲雙子女與巨蟹男，個性互補，能給彼此新鮮感，也能互相學習、攜手成長。（圖／資料照／記者張一中攝）