強吻8歲童「慘遭咬舌」！　5旬前科男戴電子腳鐐闖民宅性侵母女

▲ 8歲女童自救，也救了母親 。（示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

南韓日前發生一起離譜的案件，一名5旬男子因性犯罪前科，腳上還戴著電子腳鐐，竟闖進一對母女居住的民宅，意圖性侵這名婦女和她年僅8歲的女兒。光州地方警察廳11日宣布，當場以違反性暴力犯罪處罰相關特例法的性侵未遂罪嫌逮捕該名51歲男子。

該名男嫌10日晚間9時40分左右闖入光州南區一棟民宅2樓，試圖性侵屋內一名50多歲女性和她8歲的女兒。據悉，男嫌過去就住在這棟民宅，也明知目前這棟房子是由這對母女所居住，卻故意闖入。

男子闖進屋內後首先靠近看著電視打瞌睡的5旬女子，意圖性侵，眼見女子試圖反抗，便勒住她的頸部、對她施暴。趁女子被打到神智不清，男嫌接近一旁正在睡夢中的8歲女童、同樣試圖性侵，不料女童醒來、狠狠咬了男子的舌頭一口，成功讓男子停手。女童接著跑下樓，請住在一樓的鄰居幫忙。

警方接獲受害者鄰居的報案電話趕往現場時，男子還未逃跑，便當場將他依現行犯逮捕。警方隨後發現，男子過去早有性犯罪前科，10日犯案時腳上還戴著電子腳鐐。

男子共有7項前科，2015年因性犯罪期滿出獄，需戴電子腳鐐至2026年。但他在2015年出獄後，還曾因毀損電子腳鐐而多服8個月徒刑。警方目前正調查詳細案情。