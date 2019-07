她第一次搭飛機雀躍走入「行李輸送帶」！　網全笑哭：登機捷徑？

實習記者黃可昀/綜合報導

土耳其伊斯坦堡機場日前有旅客鬧出大烏龍,這名第一次搭飛機的女乘客因為不熟悉流程,竟然誤把「行李輸送帶」當成登機入口,在眾目睽睽之下自信地走上輸送帶,還一度重心不穩跌坐在地,荒唐舉動把地勤人員嚇出一身冷汗,實在是讓在場所有人哭笑不得。

據《太陽報》報導,機場監視器畫面最近曝光,女乘客兩光模樣隨即在網路上流傳,只見她提著大包小包,步伐輕快地踏上櫃檯旁的行李通道,地勤人員和其他旅客先是傻眼的看著她,想不到她下一秒竟然就走進運行中的行李輸送帶,而且還不忘要讓行李先通過後自己再跨入。

First-time flyer climbs on bag conveyor thinking it'll take her to plane https://t.co/OXqvtkXWTq

由於輸送帶正在運行當中,女乘客一個重心不穩就跌坐在地,男地勤見狀趕快按下緊急停止按鈕,阻止女乘客被送入行李貨艙,其他目擊的旅客和服務人員簡直不敢相信,全張大嘴巴驚訝地看著她。

報導指出,這名女乘客是第一次搭飛機,才會誤以為輸送帶就是登機入口,導致鬧出這場離譜烏龍,所幸並沒有造成受傷。網友看完影片紛紛笑虧,「這是登機捷徑?」「跟行李一起搭機比較便宜啦」。