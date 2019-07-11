風・LUXURY／賽車吸引力超大！　萬寶龍限量錶誘車迷

▲萬寶龍TimeWalker時光行者系列計時腕錶限量款（左）190,400元，自動計時腕錶111,800元。（圖／Montblanc提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

男人的目光很難逃離車與錶，加上一些速度感更完美，於是讓名錶品牌紛紛大力支持賽車運動，並為比賽推出限量錶搶話題。甫落幕的英國社交盛事古德伍德速度嘉年華（Goodwood），即吸引萬寶龍（Montblanc）連續第3年贊助擔任官方計時，恰好呼應今年主題「速度之王–打破賽車運動的紀錄」。

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▲瑞典男模Ben Dahlhaus（左起）、DJ Martin 2 Smoove、攝影師Timothy James為萬寶龍賽車錶拍形象照。

於英國西薩塞克斯郡（West Sussex）古德伍德莊園舉辦的速度嘉年華，由里奇蒙公爵（the Duke of Richmond）於26年前創辦，集結超過600輛汽車、摩托車競速，並有賽馬活動，觀眾可選擇喜愛的賽事購票觀賽，擔任官方時計的萬寶龍，今年首度為熱愛競速的觀眾開設快閃店銷售新品。

▲萬寶龍連續第3年擔任古德伍德速度嘉年華官方時計。（圖／翻攝goodwoodrevival IG）

亮點是選在此賽事首度亮相的時光行者系列自製機芯計時碼錶，限量1500只，精鋼錶殼覆黑色鍍層，再以手工方式洗、刷處理，展現仿舊的質感，而黑底灰色計時圈面盤設計如同賽車儀表板，內載黑色鍍銠鎢材質製作、外形為方向盤設計自動盤的萬寶龍自製計時機芯MB 25.10，強調機芯的精準性，也呼應賽車錶的主題。

▲蕭邦贊助被譽為「世上最美麗的賽事」的Mille Miglia古董車比賽多年。（圖／Chopard提供，以下同）

被譽為「世上最美麗車賽」的Mille Miglia古董車賽已有92年歷史，賽車手在義大利布雷西亞和羅馬的四站式比賽道路上飛馳，蕭邦（Chopard）聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele既是古董賽車的忠實愛好者也是業餘車手，大力贊助此賽事30年，並年年推出Mille Miglia賽車限量錶紀念。

▲蕭邦限量500只的Mille Miglia GTS Power Control腕錶226,000元。

今年蕭邦打造不鏽鋼與公平採礦道德標準的18K金材質各限量500只的Mille Miglia GTS Power Control腕錶，9時位置的動力儲存猶如古董車的燃料油表，3時日期窗則是此項賽事著名的「1000 Miglia」方向箭頭，而錶帶設計也點出賽車元素，採用1960年代鄧祿普（Dunlop）輪胎花紋圖案的橡膠內襯，吸引有賽車魂的錶迷。