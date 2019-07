美法官要女子「夾緊雙腿」避性侵　出庭道歉：只想了解案情

▲法庭。(圖/示意圖/取自免費圖庫CC0)

國際中心/綜合報導

美國紐澤西海洋郡法官魯索(John Russo Jr.)2016年在庭上詢問被害者有無試過「把腿閉起來」以免遭性侵,這番歧視女性的言論遭到投訴。他近日出席紀律委員會聽證會時沒有發言,僅透過律師卡蘿拉(Amelia Carolla)表示懊悔,並且承諾絕對不會再犯。

New Jersey judge who told alleged rape victim to "close your legs" is "remorseful," lawyer says.

▲法官魯索(John Russo Jr.)。

根據聯邦法庭投訴紀錄,這名女子在庭上稱遭遇性侵,想要針對加害者聲請限制令,隨即被詢問「妳知道如何避免別人和妳發生性行為嗎?」儘管當時很傻眼,但她還是列舉許多做法,例如拒絕、逃跑,沒想到仍被追問,「還有嗎?把雙腿閉起來?報警?妳有試著做過這些事嗎?」

據悉,聽證會上披露一段錄音,魯索告訴一位店員,「你是脫衣舞者,你一定知道怎麼避開非自願的性行為。」即使對方表明不想要再聽到類似言論,他還是一邊嘻笑,一邊繼續說著。

根據NBC報導,魯索曾經回應,開庭時只是想要獲得更多資訊,並沒有汙辱的意圖。法院顧問小組4月時表示,魯索應該受到停職3個月的處分,因為此番言論「毫無根據,無理且不恰當,是責怪被害者的行為。」

辯護律師卡蘿拉表示,魯索已經學到了一課,從今以後不會再做出類似言行,但並未回應當事人所面臨瀆職、性騷擾和種族歧視的指控。