逃亡哥狂奔草叢躲警犬追捕　「噗一聲」屁氣出賣躲藏位置！

▲警方與警犬因為聞到逃犯的屁味,順利逮捕。(圖/翻攝自推特)

國際中心/綜合報導

在罪犯亡命天涯之時,最怕的就是被身邊的人出賣或是背叛,但這名美國密蘇里州克萊縣(Clay County)的逃犯,好不容易逃到草叢中想要躲避警方的追緝,卻沒想到被自己的身體出賣,因為放出一聲巨大響屁而曝露自己的位置。

根據當地警方的推特,這名因非法持有管制藥物的通緝犯,遭到警察和警犬的追捕,在一處雜草叢生的偏遠地區,想依靠草叢來掩飾自己,卻沒想到因為腸胃蠕動太快,突然放了一個屁,立刻就被警犬發現,這樣特殊的逮捕結果,也讓警方在推特上表示,「當你犯了罪,被警察追捕,身體所釋放的氣體還是會出賣你,總有一天,你會被抓到。」

不少網友在推特下面留言,「覺得最辛苦的應該是警犬,沒事還要聞屁味」、「看來身體很誠實」、「警察跟警犬都很辛苦」過去也曾有發生過在飛機上因為有乘客放屁不停,導致最後迫降奧地利,最後警方也將該人帶走。

Thanks to @SheriffClayCo for airing out a wanted person's dirty laundry and fanning the flames. The Liberty Police Department was surprised to see this incident slip out, which stinks for the arrestee. Fortunately, no one was injured during his arrest #nervousbelly #nocomment https://t.co/mHPoPds3nv