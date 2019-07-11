日本奪命豪雨！　貓媽媽雙手緊包2小貓「以身擋雨」躲屋簷暖哭災民

▲ 母貓護著2隻黑黑的小生命。（圖／翻攝自推特／yLOedElQfsyMXmK，下同）

國際中心／綜合報導

日本九州地區月初連日降下紀錄性大雨，各地頻傳坍方、土石流災情，氣象廳更發布最高級別的「避難指示」，影響人數超過百萬，截至4日已經造成2死5傷。許多民眾暫時待在政府設立的避難所，但野生的小動物卻無處可逃。日前就有災區民眾捕捉到一隻母貓在大雨中保護2隻小貓的照片，感動許多網友。

住在重災區的日本網友ババリク於3日在推特上傳這幾張照片並表示，學校因為連日大雨淹水，已經宣布停課，當天他有事必須去學校一趟，沒想到路上看見有貓咪在屋簷下躲雨，走近一看才發現其實有3隻貓；上方的母貓以身體保護兩隻趴在地上的小貓，希望讓牠們不被大雨淋濕。

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▲ 母貓將小貓護在懷中。

由照片中可見，母貓睜著一雙圓圓的眼睛，前腳將2隻小貓咪護在身下、擋住牠們的身體。推主看到這幅景像後相當感動，趕緊拍下照片後將牠們移到安全的地方。他將照片上傳到推特上，至今已經獲得超過78萬讚、18萬轉推。

許多網友了解照片背後的故事後都直呼感人，紛紛留言表示，「就連貓咪也會拚命保護自己的孩子，我實在無法接受讓自己的孩子因為飢餓或暴力而死」、「好美的媽媽」、「偉大的貓媽媽」、「流下感動的眼淚」、「希望2隻小貓平安長大」。