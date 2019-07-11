往女孩臉上潑熱湯！疑爭座位爆口角　華裔老夫婦在加拿大當場被銬

▲華裔老夫婦在加拿大美食廣場潑熱湯，被當眾上銬。（圖／翻攝自搜狐）



國際中心／綜合報導

加拿大溫哥華的華人購物中心麗晶廣場（Crystal Mall）傳出「熱湯潑臉」事件。一對華裔老夫婦6日在美食街與同樣是華裔的女客人爆發爭執，一氣之下直接端起熱湯往對方臉上潑灑，旁人見狀嚇得立即報警求救。目擊者指出，被潑熱湯的女客人坐在路旁哭哭啼啼，整片臉頰紅通通，疑似有燙傷跡象。

據《星島日報》報導，員警12點30分到場後，當場將79歲的老婦和84歲老翁上銬逮捕，雖然被潑的女客人傷勢並不明顯沒有送醫，但臉頰有些微泛紅，是被熱湯襲擊的證明。陳姓警官（Charles Chen）表示，雙方並不相識，有目擊者供稱他們是為了爭座位而爆發口角，由於老夫婦已經觸犯加拿大刑法，警方得以將他們立刻上銬帶回警局。

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▲老夫婦襲擊他人的行為已觸犯加拿大刑法。（圖／翻攝自搜狐）



這起事件最早是在大陸微信上曝光，不過起因究竟為何，網路上眾說紛紜。目前有3種說法，一是當天人太多，華裔女客不小心撞到老夫婦，結果就遭對方熱湯襲臉；二是華裔女客不小心走路不穩，把剩湯灑到老夫婦碗裡，才會被對方襲擊；三則是華裔女客和友人坐在4人桌座位，用手機佔了半張桌子，老夫婦詢問她是否能將手機移開，彼此意見不合才引發爭執。

持第三種說法的網友指出，當時老夫婦客氣地請華裔女客把手機移開，對方卻直接裝作沒聽見，他們才生氣的說「妳對妳父母也會這樣嗎？」想不到氣氛越來越尷尬，最後華裔女客竟起身將剩菜倒入老夫婦碗中，才會引發後面的潑熱湯事件。

不論事件起因為何，不少大陸網友都認為「不管年輕的還是年老的，都給華人丟臉！」「潑熱湯是過分了」。也有人說「那也不至於把老人家銬起來吧」。