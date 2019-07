村莊半夜遭襲擊　2孕婦＋8嬰孩「遺體切碎綁樹幹上」鄰居逃命回崩潰！

Over 24 Women, Children Killed in Tribal Massacre in Papua New Guineahttps://t.co/9ZZ9PUXlkU#PapuaNewGuinea#Massacre pic.twitter.com/NMj4Zmleab

記者陳亭伃/綜合報導

巴布亞紐幾內亞近日傳出村莊與村莊間的尋仇,可憐的老弱婦孺成為頭號遭到犧牲的對象。其中在Hela省的Karida村就在一夜之間,有16位村民遭到屠殺,其中包括2名孕婦與8名兒童,殘忍的畫面令該村落的鄰居都不敢直視,「等到天亮時,他們都已變成碎片了」。

綜合外媒報導,目前當地警方仍在調查詳細的殺人原因,但一直以來與Karida村不合的「敵村」此番的報復屠殺,讓眾人都覺得毫無人道可言。幸運從對方手中逃跑的村民回想起來還心有餘悸,「我就是不斷的逃跑,躲在樹叢中,等到我回來之後那些熟悉的人都已經變成碎片,房屋也都被燒毀了。」

據悉,兩村落相互攻擊事件已經維持一段時間,甚至是以「游擊戰」的方式進行攻略,這一次無辜死亡的孩子約有8名,年齡介於1歲~15歲不等。

巴布亞紐幾內亞總理馬拉普(James Marape)表示,對於許多兒童與母親遭到村落的襲擊死亡,感到相當遺憾,將會全力調查制止一切類似的情況再發生。