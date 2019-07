3000年木乃伊「捲髮超持久」　專家揭密：開心果油「護髮」

▲木乃伊頭髮上塗有特殊香膏。(圖/翻攝自推特/@RushReads)

國際中心/綜合報導

古埃及文明的醫療技術一直是科學家和考古學家非常好奇的,尤其是至今依然保存完好的木乃伊,更讓人想要不斷探究它的秘密。近日有科學家發現3000多年前的木乃伊之所以可以維持捲髮,主要是因為古埃及人在頭髮上塗了一種特殊的香膏來保護頭髮。

據《每日郵報》報導,當木乃伊出土時,研究人員常常對於這些保存超過3千年的木乃伊,仍具有精緻捲髮感到驚訝,因此位在莫斯科的Kurchatov研究便對木乃伊的頭髮進行研究。這份研究報告近日在《Journal of Analytical Chemistry》上發表,研究人員從3000年前古埃及貴族的木乃伊頭髮,找到了讓髮質保存良好的秘密。

Scientists find hair of Ancient Egyptian noblewomen perfectly preserved after 3,000 years: The hair of mummies was analysed by scientists from the Kurchatov institute in Moscow to discover how it was so well preserved. https://t.co/OPQGK6MiOH pic.twitter.com/durSRmc9pf

科學家分別從2女1男的木乃伊身上取下頭髮,利用質譜法(Mass Spectrometry)分析發現頭髮中都含有牛油、蓖麻油、蜂蠟以及好幾種松樹樹脂的存在,其中有2具木乃伊的頭還含有芳香的開心果油。科學家們認為,這些木乃伊全身總共用2種防腐劑,一種用於保護頭髮,另一種用來保護身體。

「我們認為特殊的防腐藥劑是加工而成的,所以決定找出所有的成分」,科學家為了正確識別數千年前的香高成分,於是採用紅外光譜(Infrared Spectrum)來分析,進一步找出樹脂中含有松香酸和脫氫松香酸。

古埃及人開始於新石器時代製作木乃伊,他們認為人死後可以復活,而復活的靈魂需要原先的身體,因此必須保存屍體以供死者來世所需。

▲有「世界上最美的木乃伊」之稱的羅莎莉(Rosalia Lombardo),2歲病逝至今已將近100年,但面貌幾乎完好如初。(圖/達志影像/路透社)