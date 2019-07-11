狗糞便發現毛髮和人骨！　獨居男失蹤多月遭18條愛犬啃成碎片

▲警方證實，失蹤男子已遭18條狗啃食吞下肚。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國德州57歲男子麥克(Freddie Mack)失蹤數月後，親人一直無法得知他的下落，直到近日警方對外表示，在狗糞便中發現的人骨碎片，證實來自於麥克，他全身上下包含衣服皆被所養的18條混種狗吞噬下肚，只剩下5至12公分大小的碎片。

約翰遜郡(Johnson County)警方表示，麥克的家人5月初報案，自4月19日以來便失去他的消息，而他所飼養的18條混種犬又十分兇惡，妨礙他們進入他的住所進行搜尋，「據我們了解，獨居的麥可幾乎每個月只會和親戚碰面2次，健康狀況不佳的他，平時大都是過著被狗所包圍的生活。」

警方在麥克家進行搜索時，雖然沒有發現他的蹤跡，但在草叢的一狗糞便裡，發現一小塊骨頭碎片，檢測後證實，裡面含有麥可的毛髮、衣服和骨頭，後來又將碎片送至研究中心進一步調查，本月9日證實，骨頭碎片的確來自於麥克，但目前尚無法得知麥克是被寵物狗咬死後被吃，還是因其他原因死亡後被吃，警方表示，「我們永遠都無法得知真相，但無論是哪種方式都很可怕。」

麥克所養的18條狗，其中2條已被家中其他狗殺死，剩餘的16條狗，警方已接獲指令對其中13條侵略性較高的狗進行安樂死，剩下3條狗則已被收養。麥克家屬則表示，他平時是一個很愛狗的人，無法相信竟然會不幸過世。