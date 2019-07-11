北韓火星15彈道飛彈射程覆蓋全美　駐韓美軍首度公開證實

▲ 北韓2017年11月28日試射火星-15彈道導彈。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

火星-15型彈道飛彈（화성-15）是北韓研製的第一枚實戰用洲際彈道飛彈（ICBM），能夠在攜帶核武彈頭的重量下覆蓋美國本土，理論上可以包括華盛頓特區，2017年11月底首度試射成功。駐韓美軍（USFK）11日首度公開證實，火星-15射程涵蓋美國本土全境。

駐韓美軍司令部11日發表《駐韓美軍2019戰略概要》指出，北韓目前擁有火星-13型、火星-14型、火星-15型等3種洲際彈道飛彈，推測射程分別為5500公里以上、10058公里以上、12874公里以上；其中火星-14型射程可達美國本土大部分地區，火星-15型射程則覆蓋全境。

此前南韓軍方在年初發表的《2018國防白皮書》則分析，北韓擁有火星-13型、火星-13開放型、火星-14型、火星-15型、大浦洞等洲際彈道飛彈，而火星-15型射程應達1萬公里以上。

駐韓美軍報告指出，樂見北韓在2018年中斷2016至2017年間的挑釁行為，但韓美同盟依舊直接面臨北韓威脅，此現況並無改變。針對北韓無核化動向，駐韓美軍提到，「儘管金正恩委員長下令廢棄導彈試射場及廣為人知的豐溪里核試場，距終極目標——最終、完全且經驗證的無核化仍有許多課題有待解決。」