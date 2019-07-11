糗到老媽都哭！川普活動上提「腎臟在心臟裡」　台下人全傻了…

▲川普在腎臟疾病活動上，說出腎臟在心臟中。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普不論在何種領域，都能語不驚死人不休。10日在出席腎臟疾病相關計畫的活動「Advancing American Kidney Health 」時，說出一句「腎臟在心臟有一個很特別的位置」還天真的指著自己的胸膛，當場把眾人都嚇壞了。

根據英國《衛報》報導，川普在10日簽署了一項行政命令，將能夠幫助超過3000萬的有慢性腎病的美國人，題中包括幫助減輕活體捐獻者的經濟困難，以及在器官捐贈上有幫助的醫生、診所可以給予經濟獎勵等。

川普在活動上提到，「今天在推進腎臟健康上是令人振奮的一天，不管是對病患或是納稅人都很有利。」而美國腎臟基金會主席也提到，政府可以提供政策保護這項疾病的病患、家屬，將會大大影響美國人的生活。

然而就在川普致詞時，一段話提到「腎臟在心臟中有個很特別的位置」並且指著自己的胸膛，當下所有的人都相當傻眼，不少人提到「看看作為一個總統連最基本的解剖學基礎都不知道！」雖說可能只是一種隱喻，但也充分表達出美國部分民眾，對於川普仍帶著調侃的評論。