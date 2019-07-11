每3天死1人！　法國女性受家庭暴力去年就有121人被殺

▲有許多法國女性受到家庭暴力。（圖／123RF）

國際中心／綜合報導

法國政府最新的公布顯示，去年總共有121位女性被她們的伴侶或前伴侶殺害，平均每3天就有1個人慘遭毒手，而今年到目前為止也有76名女性因家庭暴力而被殺害。對此政府也宣布，將於9月初開始進行有關家庭暴力的大型諮詢，希望能藉此消除針對女性的暴力及謀殺。

據France24報導，法國政府所公布的名單顯示，去年被殺害的女性人數略低於前年的130名，但又與2016年的123名非常接近，都是遭受到家庭暴力而死亡。在121起案件中，有26起被列為謀殺案件、85起是過失殺人，還有10起案件是在遭受襲擊的狀況下死亡。數據顯示，平均每年約有21萬9千名介於18至75歲之間的女性遭受到身體或是性暴力，其中有4分之3的受害者表示情況一再發生，而8成表示受到心理虐待和言語上暴力。

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▲法國女性走上街頭抗議家庭暴力問題。（圖／美聯社）

內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）表示，每3天就有一名婦女死在她的伴侶或是前伴侶的手中；同時也有28名男子因家庭暴力而死亡，而其中的15人都曾向伴侶施以暴力。而今年到目前為止也有76名女性因家庭暴力而被殺害。

對此，有超過1200人於6日走上巴黎街頭，抗議女性一直以來遭受到的家庭暴力；政府也表明將會在9月初舉辦一場針對家暴問題的大型諮詢，其中包括部長、專家和受害者家屬，希望藉此消除針對女性的暴力行為和謀殺案。