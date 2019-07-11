它真的是垃圾啦！塑膠眼睛易脫落　迪士尼召回8萬件「叉奇」玩偶　

▲迪士尼召回8萬個叉奇玩偶。（圖／翻攝自CPSC）



記者張方瑀／綜合報導

《玩具總動員4》（Toy Story 4）正在全球熱映，其中堅稱自己是垃圾的新角色叉奇（Forky）更是讓大小朋友都非常喜愛，周邊商品也因此大賣。不過美國消費品安全委員會（CPSC）日前宣布，迪士尼（Disney）將召回8萬件叉奇絨毛玩偶，因為它的「大眼睛」縫製不良、容易脫落，若是幼兒不小心吞下，恐怕會有窒息的風險。

這款11英吋（約27公分）的叉奇玩偶售價為20美元（約台幣620元），目前已從迪士尼商店全面下架。迪士尼官方表示，預計召回在美國迪士尼商店販售的叉奇玩偶，總數約為8萬隻，還有在加拿大售出的650隻，所有的消費者可以將玩偶帶至全球所有的迪士尼商店、迪士尼樂園進行全額退款。

叉奇是《玩具總動員4》的全新角色，是主人邦妮在幼稚園用垃圾製作出來的玩具。在電影中，叉奇不同於其他玩具，它不斷自稱是「垃圾」不願陪伴邦妮，警長胡迪只能使出渾身解數幫助它「變成玩具」。《玩具總動員4》也維持一貫的好口碑，目前全球票房累積超過3億6100萬美元（約台幣111億元）。

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