人造浪過猛！比基尼遭沖掉私處全曝光　婦胸椎骨折怒控：像在滾筒洗衣機裡

▲珊瑚海水族俱樂部旅館水上樂園。（圖／翻攝自Coral Sea Aqua Club）



國際中心／綜合報導

水上樂園的滑水道是夏天必玩的項目之一，埃及4星級珊瑚海水族俱樂部旅館（Coral Sea Aqua Club）內的TUI水上樂園，擁有各式各樣的水上設施，吸引眾多國內外觀光客入住。沒想到英國一名婦人在玩其中最有名的「人造衝浪」時，因水流過猛，導致她的比基尼全部被沖掉，高低起伏過大的水道更讓她摔到胸椎骨折，離全身癱瘓只差幾公分的距離，而救生員只是在旁對著胸部與私處走光的她瘋狂大笑。

來自英國西約克郡（West Yorkshire）、現年51歲的特納（Tracy Turner）在4年前的夏天跟著家人入住間知名旅館，當時她穿著比基尼去玩最有名的「人造衝浪」，結果水流過於強大，讓她的比基尼直接被沖掉，胸部與私處全部曝光，還因為水道高低起伏太大，導致她胸椎當場骨折。醫生表示，特納距離全身癱瘓只差「幾公分」的距離。不過TUI水上樂園自始自終都未向特納表示歉意，讓她決定提告。

「我就像在滾筒洗衣機裡，整個身體被拋上拋下，我痛的大叫，但岸邊的救生員只顧著大聲狂笑」特納表示，當時工作人員只叫她跪在一個衝浪板上，接著她就被推了出去，「下一秒水流就把我整個人向前沖，身上的比基尼也都被沖掉，我不知道發生什麼是，只知道我被猛力的拋起，屁股又重重的摔下，全身痛得要命卻只能任水擺布。」

特納的律師拉貝茲（Claire Rabbetts）指出，意外發生後，樂園跟旅行社不斷推卸責任，認為是特納自己的問題，「如果沒有細心的救生員，還有足夠的安全設施與標誌，這樣的水上設施是多麼的危險。」特納雖不用坐上輪椅，但必須定期回診，且再也無法做任何運動，也需要有人幫她做需要動到脊椎的日常工作。TUI水上樂園則說，目前全案正在審理，不便發表回應。