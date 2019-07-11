永凍層解凍　4.1萬歲線蟲復活　地球上最高齡動物！

▲永凍層逐漸解凍之後，在當中「沈睡」數萬年的線蟲正在復活。(圖／SCIENCE PHOTO LIBRARY)

國際中心／綜合報導

氣候暖化正在解凍自人類誕生以來就一直被地球冰凍著的大片地區。如今，加拿大北極前哨的永久凍土層解凍，比最悲觀者的預測還要提早70年融化。

此一變化將釋放出甲烷和其他氣體，加速地球暖化的進程。但被釋放出來的不只是氣體而已。植物、細菌、甚至一些非常微小的動物，都將在「沈睡」了數萬年之後，正在逐漸「復活」中。

從長期冬眠醒來的苔蘚植物和細菌，對科學家來說並不感到驚訝。但最近的一項發現，卻挑戰了我們對生命極限的理解，而且有朝一日可能對太空探險產生重大影響。

田納西大學的微生物學家薇詩妮韋茲史卡雅(Tatiana Vishnivetskaya)從數量百萬年前的冰芯中抽取細菌，並且讓它們它們重新活過來。 她告訴加拿大《國家郵報》(National Post)說：「它們非常類似今天在寒冷環境中能夠找到的細菌。」但是，當她研究這些微小的生物的同時，偶然發現微小的線蟲(nematode)也正在扭動著身體回過魂來。

這種簡單生物至少「活」了4.1萬年。當尼安德塔人(Neanderthals)還在茁壯時，牠們已在土壤中挖洞，堪稱是現存歲數最大的動物。

這位微生物學家說：「當然，我們對此感到驚訝和非常興奮。在合適的條件下，線蟲可能永遠存活下去。如果牠們的細胞沒有被破壌，這種生物可以活無數年。」

如果線蟲的細胞能夠經得起冷凍和解凍的過程，那麼意味著未來太空人可能會接受類似過程的訓練，讓他們更適合期的太空旅行、甚至星際旅行。

來自比利時根特布魯格(Gentbrugge)極端生命研究所的線蟲專家博爾戈尼(Gaetan Borgonie)同意薇詩妮韋茲史卡雅的說法。他說：「線蟲的復甦的確是一個巨大的驚喜。如果牠們能夠活上4.1萬年，我真不知道什麼是上限。」

他形容線蟲是演化史上最強悍的的動物之一。在地下兩英哩深、幾乎沒有氧氣的礦層裡仍然可以生存。他說：「這些小動物在如此極端的條件下仍能生存，意味著我們可可能會在火星或土衛六等星球裡找到類似的生物。這對太陽系來說是個好消息。」