全身「神秘顫抖」1分鐘！　一個月內…梅克爾已經發生3次

▲梅克爾在柏林迎接來訪的芬蘭總理林內，又被拍到出現不明顫抖情況。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

德國總理梅克爾10日再度於公開場合被拍到全身顫抖狀況，這已經是近3周以來她第三度出現此情況，讓外界再度關注她的健康情況。德國政府發言人則強調，梅克爾的身體狀況很好，無須擔心。

綜合外媒報導，梅克爾10日在首都柏林迎接來訪的芬蘭總理林內（Antti Rinne），現場演奏國歌時，梅克爾又被媒體目擊身體突然不住顫抖、身體搖晃，時間長達1分鐘左右。

德國政府發言人表示，梅克爾的身體狀況良好，她與芬蘭總理的會晤按照原訂計畫進行。梅克爾在會談結束後簡短對媒體表示，自己「很好」，沒有什麼好擔心的。

梅克爾自2005年起出任德國領導人，即將於本月17日滿65歲，而這已經是她不到1個月內出現的第3次不明顫抖情況。第一次發生在6月18日歡迎烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）來訪的軍禮儀式上，當天天氣炎熱，梅克爾事後說她喝了3杯水之後就感覺到好多了。

第二次則發生在德國總統府內一場活動中，當天天氣涼爽，但梅克爾又再度發生不明顫抖。在這三次狀況中，顫抖都發生在梅克爾站立不動的時候，開始走動後又迅速恢復正常。

由於德國法律對於個人隱私權的保護有相當嚴格的規範，因此即便梅克爾有任何健康問題，外界也不會知道。美國有線電新聞網表示，導致身體顫抖的原因有很多種，包括神經系統疾病、藥物副作用，但也可能是攝取咖啡因或是壓力過大。