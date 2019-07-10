飛機上突然呼吸困難　巧遇「全球最性感醫師」即刻救命

▲知名醫師Mikhail Varshavski，人稱Dr. Mike。（圖／翻攝自Instagram／doctor.mike）



國際中心／綜合報導

美國一名男子日前從紐約搭機前往以色列，途中突然發生嚴重過敏反應，一度呼吸困難休克，情況危機。幸運的是，曾被評選為「最性感醫師」的知名醫師麥克正好也在飛機上，他立刻伸出援手，冷靜地利用飛機上的緊急醫療包，救回男子一命。

綜合外媒報導，26歲男子麥特（Matt Faraco）日前搭乘達美航空班機前往以色列特拉維夫，但當時他根本還沒開始食用飛機餐，突然間覺得手臂莫名腫脹、喉嚨發緊、呼吸困難。

航班組員利用機上廣播，詢問乘客中是否有醫護人員，正好29歲醫師麥克（Mikhail Varshavski，又名Doctor Mike）就在同一班飛機上。他利用手機充當手電筒檢視患者的呼吸道情況，並替他施打腎上腺素，順利讓他恢復正常呼吸，解除一場危機。

麥克醫師事後接受福斯新聞（Fox News）專訪時表示，當時他真的面臨兩難困境，因為當時飛機正在大西洋上空，附近沒有可降落的機場，且機上也沒有治療急性過敏專用的筆形速效腎上腺素（EpiPen），只有用於治療心臟驟停用的腎上腺素注射液，兩者在劑量上完全不一樣，且後者的注射針頭也粗得多。假如腎上腺素注射劑量出錯，很可能導致患者喪命。

不過，患者當時已經出現過敏性休克，考慮到人命關天，麥克當場重新計算注射劑量，直接替他注射了適當劑量，鬆弛其呼吸道，好讓他能夠再次呼吸。麥克醫師說，他一度擔心腎上腺素起不了作用，這樣的話他必須在飛機上替患者氣切，「謝天謝地，藥物起了作用，他的呼吸道暢通了。」

患者麥特說，麥克醫師在飛機抵達目的地前一直陪在他身邊，並且每隔30分鐘檢查他的狀態一次，並且建議他下機後務必到醫院急診室一趟。兩人事後在以色列再度相聚。

麥克醫師空中救命的事蹟被大篇幅報導，令人印象深刻。事實上，麥克醫師曾被《時人》雜誌（ People Magazine ）讀者票選為「全球最性感醫師」，擁有陽光笑容與壯碩身材，在Instagram上的粉絲人數超過320萬人。

麥克醫師同時也建議航空公司，應該在飛機上準備更容易使用的筆形速效腎上腺素，因為如果這次不是正好有醫師在飛機上，一般人不會知道該注射多少劑量的腎上腺素，可能造成無法挽回的後果。