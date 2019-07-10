老爸卡車壞掉！他存錢數月送「神秘大禮」　父一看當場淚崩

▲迪安特因為爸爸卡車壞掉，偷偷存錢買了一輛新車給他。（圖／Facebook／Diantae Thomas，以下同）



國際中心／綜合報導

美國阿拉巴馬州25歲的迪安特（Diantae Thomas）因為父親工作用的卡車壞掉，花了數個月的時間存錢，偷偷買了一輛新車，打算給父親一個驚喜。父親萊斯特（Lester Thomas）收到驚喜後，感動到崩潰流淚，立刻以「無尾熊抱」的方式，緊緊抱住兒子。

56歲的萊斯特在阿拉巴馬州多森市經營一間草皮保養公司，2年前工作用的卡車壞掉後，只能靠著妻子開車接送上班。迪安特為了替父母減輕負擔，花了數個月的時間存錢，偷偷買了一輛新車。

車輛送達後，迪安特向父親透露「給你一個驚喜」，用毛巾矇著父親的眼睛，引導父親慢慢走出家門。萊斯特臉上的毛巾被拿掉後，不可思議地問，「這是我的車嗎？」得到肯定的答覆後，他立刻崩潰大叫，以「無尾熊抱」的方式，緊緊抱住兒子。

▼萊斯特收到兒子送的新車後，感動到以無尾熊抱的方式抱住兒子。



請繼續往下閱讀...

迪安特表示，自己的父親是一個勤奮的人，總是為了家庭努力工作，他想透過這樣的方式給父親一個驚喜，「父親是不容易掉淚的，很高興能看到他這麼開心的樣子。」

迪安特提到，看到父親開心的樣子，覺得自己終於向個成熟的男人了，「報答父母一直都是我想坐的，看見父親跳起來的那刻，我感到非常欣慰，是我人生最激動的時刻。」

網友看完後紛紛回應，「我也哭了，兄弟太酷了」、「上帝會保佑你」、「偉大的年輕人」、「令人驕傲的兒子」、「你讓我哭了！我很高興你這樣報答自己的父親」。

I been saving & working hard to gift my dad in a major way!. My mama drop him off at work everyday & pick him up! I thank GOD I was able to buy him a truck. POPS is a hard working man.