老爸卡車壞掉！他存錢數月送「神秘大禮」　父一看當場淚崩

▲迪安特因為爸爸卡車壞掉,偷偷存錢買了一輛新車給他。(圖/Facebook/Diantae Thomas,以下同)



國際中心/綜合報導

美國阿拉巴馬州25歲的迪安特(Diantae Thomas)因為父親工作用的卡車壞掉,花了數個月的時間存錢,偷偷買了一輛新車,打算給父親一個驚喜。父親萊斯特(Lester Thomas)收到驚喜後,感動到崩潰流淚,立刻以「無尾熊抱」的方式,緊緊抱住兒子。

56歲的萊斯特在阿拉巴馬州多森市經營一間草皮保養公司,2年前工作用的卡車壞掉後,只能靠著妻子開車接送上班。迪安特為了替父母減輕負擔,花了數個月的時間存錢,偷偷買了一輛新車。

車輛送達後,迪安特向父親透露「給你一個驚喜」,用毛巾矇著父親的眼睛,引導父親慢慢走出家門。萊斯特臉上的毛巾被拿掉後,不可思議地問,「這是我的車嗎?」得到肯定的答覆後,他立刻崩潰大叫,以「無尾熊抱」的方式,緊緊抱住兒子。

▼萊斯特收到兒子送的新車後,感動到以無尾熊抱的方式抱住兒子。



迪安特表示,自己的父親是一個勤奮的人,總是為了家庭努力工作,他想透過這樣的方式給父親一個驚喜,「父親是不容易掉淚的,很高興能看到他這麼開心的樣子。」

迪安特提到,看到父親開心的樣子,覺得自己終於向個成熟的男人了,「報答父母一直都是我想坐的,看見父親跳起來的那刻,我感到非常欣慰,是我人生最激動的時刻。」

網友看完後紛紛回應,「我也哭了,兄弟太酷了」、「上帝會保佑你」、「偉大的年輕人」、「令人驕傲的兒子」、「你讓我哭了!我很高興你這樣報答自己的父親」。

I been saving & working hard to gift my dad in a major way!. My mama drop him off at work everyday & pick him up! I thank GOD I was able to buy him a truck. POPS is a hard working man.