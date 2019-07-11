TOD’SＸAlbert Elbaz膠囊系列問世！　芭蕾舞鞋、粉嫩增高鞋好夢幻

▲「時尚小胖」Albert Elbaz終於浮出水面，這回是與TOD'S合作的膠囊系列商品。（影／品牌提供）



實習記者邱宜佳／台北報導

暱稱「時尚小胖」的前浪凡（LANVIN）創意總監Albert Elbaz，自卸任後新去向遲遲未定，讓期待他新作的粉絲左等右等等嘸人，先前釋出他將攜手TOD’S合作T Factory聯名計畫就讓大家期待。如今新品正式推出，融合經典打造繽紛的芭蕾舞豆豆鞋，甜美又率性。

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▲TOD'S邀請Albert Elbaz加入T Factory合作計畫，推出膠囊系列。（圖／品牌提供）

聯名系列定名為「Happy Moments」（快樂時光），是由於Albert Elbaz曾目睹以色列婦女因恐怖攻擊痛失孩子的模樣，使他立志要帶給女人更多快樂，用時尚作品帶給女人愉悅的心情。他說：「人生中需要一點快樂，而在今天，人們更需要快樂。」他總是透過童趣、甜美、華麗的時尚作品，期待女人們穿上後展露幸福愉悅的神情。

▲Albert Elbaz設計圖充滿快樂氛圍。（圖／品牌提供）

Albert Elbaz改造原始芭蕾舞鞋「硬頭」特徵，設計大眾的鞋身，完美包覆腳型，搭配小巧可愛的蝴蝶結，展現可愛的氣息。此外，經典豆豆鞋與芭蕾舞鞋元素結合，保留豆豆鞋橡膠圓粒鞋底、添加鞋帶環繞鞋身，不只舒適，色彩鮮艷的鞋身，讓妳走在街上變成焦點。

▲突破經典，芭蕾舞鞋款為聯名系列的重頭戲。（圖／品牌提供）

粉嫩色系的增高樂福鞋，使用高級鱷魚皮定製而成，百搭款亂穿依舊充滿時尚感，且增高鞋底能修飾腿型，拉長比例，絕對是鞋櫃必備戰鞋。方形包款則在包面壓印TOD’S招牌Logo，配合正紅、亮橘等熱情活力的色彩，展現夏日活潑朝氣外，也依然保有質感。

▲樂福鞋內的「小胖」TOD'S Logo超俏皮；手袋則用熱情的亮色系呈現。（圖／品牌提供）