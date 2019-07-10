Bell ＆ Ross潛水錶新成員復古有型　鍾瑤當美人魚也能耍帥

▲鍾瑤出席Bell & Ross新款潛水錶記者會，女孩戴男錶也很帥。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

一向把男性陽剛氣息玩放自如的Bell & Ross，今（7／10）在台灣發表旗下最新潛水錶款BR03-92 Diver Black Matte與BR03-92 DIVER Green Bronze，延續方中帶圓的設計，呈現出率性剛強的質感，記者會邀請鍾瑤巧扮美人魚，一襲金色潛水衣露出修長美腿，手腕上的錶款宣告「要耍帥我也可以」的氣勢。

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▲鍾瑤（右）秀修長美腿與台灣選手盧宏洋（左）一同出席記者會。

看起來身材纖細的鍾瑤，其實擁有水肺潛水執照，她表示潛水最困難且挑戰的部份，就是不停挑戰心理狀態，以及克服壓力，也是一個認識自己的過程，希望在Bell & Ross潛水錶的陪伴下，可以挑戰自己的下潛記錄25米，以突破30米為目標。

而即使在平常的情況下，鍾瑤也會偷偷觀察身邊男性配戴的錶款，如果是潛水錶就會「眼睛一亮」，話題特別多，即使自己是女生，也會配戴男錶，所以會送錶給男朋友，自己也可以拿來戴，最近男友也在學潛水，說不定日後有可能興致一來，就去拍水中婚紗照。

▲很中意男錶的鍾瑤，也表示可送男友男錶然後順便戴。

Bell & Ross 潛水錶系列以飛機儀表板為靈感，而方中帶圓的標誌性外型與結構是其特色，方形的錶殼要做到密封防水，難度也遠高於圓形錶殼，呈現出更高的工藝技術。BR03-92潛水錶系列中新增的兩位新成員BR03-92 Diver Black Matte與BR03-92 Diver Green Bronze則各有姿態。

BR03-92 Diver Black Matte採用一體成型霧面黑陶瓷設計，兼具時尚與功能導向，具有達到鑽石硬度的防刮、佩戴後能夠達到人體溫度，且比精鋼更輕，致敏性更低，簡約清晰的數字與外觀，指標的形狀以及螢光塗層，也有助於使用者在黑暗環境下使用。

▲BR03-92 Diver Black Matte，建議售價139,000元。

BR03-92 DIVER Green Bronze則有迷人典雅的青銅光澤搭配綠面，為潛水錶注入一絲古典的風格，深綠褐色錶盤，採用帶有 Superluminova 夜光塗層的鍍金鑲貼時標，讓錶盤上的數字清晰易讀，錶殼和錶圈則使用船舶用品的青銅製成，在特定環境影響下在錶面形成一層古銅色物質，隨時間呈現獨特的紅棕或灰綠色調。

▲BR03-92 DIVER Green Bronze背面1940年代潛水夫肖像，象徵品牌對海洋探險的崇高敬意，潛水時也可更換為專屬橡膠錶帶，建議售價139,000元，限量發售999只。