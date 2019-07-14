奧斯塔羅12星座一周運勢0715-0721　金牛、天蠍小破財，要看好自己錢包

20190715-0721奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本週最旺星座

TOP1：射手座事業運最旺！在學／事業方面，自我認同提高，工作將有好的開始，思緒也清晰許多，而最近如果有要簽屬合作契約的朋友，下周將會是挺適合的時機。

TOP2：獅子座愛情運最旺！雙方開始願意把過去的問題都拋一旁，開始一段全新的感情生活，讓兩人面對目前的情感都像是被催化一般更上一層樓。

TOP3：魔羯座金錢運最旺！正偏財運都還算不錯，但比較適合理財和投資，理性的去選擇投資標的，可望獲得不錯的回報。

本週需注意星座

1.金牛座事業運需要留意：面對工作及學業有許多的想法，但卻無法實際的付諸行動，漸漸讓自己多了點混亂，奧斯建議下周思緒跟行動要併行，塞一堆想法在腦袋瓜裡可是會累死自己的。

2.雙子座愛情運需要留意：過去雙方的問題逐漸浮現，雖然彼此願意嘗試溝通，但效果不彰。

3.巨蟹座金錢運需要留意：偏財運較不理想，除了固定收入或薪水之外，較不會有其他金錢入荷的可能，因此下周多避免投資比較好。

牡羊座

開運顏色：橘色

幸運數字：10

整體運勢★★★★★

解析：下周牡羊的朋友，將是個理性思考的一周並充滿成功的可能性，如果一直以來有煩惱著你的事情，下周將更加明朗，對於事情的掌控度也提高許多，甚至明確掌握目前手邊的工作，讓你事半功倍，會是個相當有氣勢的一周。

愛情運勢★★★★★

解析：長久以來對愛情的努力，將在下周開花結果，一直以來的溝通也開啟了良好的連鎖反應，兩人的心靈將有更大的共鳴，單身的朋友下周將有桃花出現，這樣的桃花來自於職場，要好好注意喔。

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面是突飛猛進的一周，努力的結果將在下周開始顯現，手邊的工作也進入相當穩定的開始，而若對於目前的現況不滿足的朋友，也將獲得相當大的改善。

金錢運勢★★★★

解析：正財運相當好的一周，在工作上獲得的金錢回報有望讓你感到滿足。

金牛座

開運顏色：白色

幸運數字：35

整體運勢★★

解析：下周將會是金牛朋友信心消退的一周，面對目前手邊事情的掌握度開始下降，除了是因為自信心消退外，也連帶產生對自我的疑慮，影響到了工作，奧斯建議下周在面對事情時，要堅定一些，要不可就會空忙一場囉。

愛情運勢★★★

解析：雙方溝通不良連帶讓信任感下降，導致自己將事情放在心裡不願提出來討論，演變成一次次的爭執，奧斯建議下周要適時將想法提出來和另一半溝通，別一個人悶在心裡，對事情是沒有助益的。

事業（學業）運勢★★★

解析：面對工作及學業有許多的想法，但卻都無法實際付諸行動，漸漸讓自己多了點混亂，奧斯建議下周思緒跟行動要併行，塞一堆想法在腦袋瓜裡可是會累死自己的。

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能，尤以投資方面要更加注意，奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸。

雙子座

開運顏色：玫瑰紅

幸運數字：12

整體運勢★★

解析：下周雙子座的朋友要注意自己的情緒，將會是情緒起伏較大的一周，面對一直以來的堅持的事情感到些許無力，另外，對於自我能力懷疑的狀況也要多加注意，以免失去一些好機會喔。

愛情運勢★★

解析：過去雙方的問題在下周逐漸浮現，雖然彼此願意嘗試溝通，但效果不彰。

事業（學業）運勢★★★

解析：情緒上的混亂最直接影響的就是學／事業，奧斯建議在面臨決定時，要學習先將情緒擺一邊。

金錢運勢★★

解析：有投資理財的朋友多留意狀況，另外下周也要避免購買不必要東西的狀況喔。

巨蟹座

開運顏色：銀色

幸運數字：48

整體運勢★★★

解析：或許是長久以來的努力在下周開始感覺到不堪負荷，因此有那麼點休息的念頭產生，整體狀況停擺，奧斯建議適時放鬆自己是相當重要的喔。

愛情運勢★★★

解析：雙方情感在下周停滯了下來，並非分手，而是考量一下兩人未來的方向與目標，因此下周在感情上將呈現平淡的狀況。

事業（學業）運勢★★★

解析：下周在學事業上，將會有打混摸魚的狀況產生，有可能是手上工作在下周面臨了瓶頸，讓你稍稍的逃離了現實，除了想想自己的下一步之外，也順便讓自己稍稍的喘息一下。

金錢運勢★★

解析：偏財運較不理想，除了固定收入或薪水之外，較不會有其他金錢入荷的可能，因此下周多避免投資會比較好。

獅子座

開運顏色：咖啡色

幸運數字：66

整體運勢★★★★

解析：獅子朋友在下周開始付諸行動了，也早已經過充分的計畫，且自信心的提升也讓你下禮拜在處理事情上變得更加順利，但是還是不免俗的提醒一下，多加注意自己的能力所在，可別接下一堆自己都做不來反而只會累壞自己的事物。

愛情運勢★★★★

解析：雙方在下周開始願意把過去的問題都拋一旁，開始一段全新的生活，讓兩人面對目前的情感都像是被催化一般更上一層樓。

事業（學業）運勢★★★★★

解析：信任自我的能力，讓自己下周在學／事業上，都願意接下更多的工作，讓自己多做點事，這樣的狀況對自有事業的朋友也是個福音，代表下周事業會有更多元的發展。

金錢運勢★★★★★

解析：下周正財運勢良好，在工作上所做的及付出的都有望在薪水上得到實質回饋。

處女座

開運顏色：黃色

幸運數字：86

整體運勢★★★

解析：下周處女朋友對於目前的生活將有著不滿足的想法，也因為這樣讓你們都願意想辦法改變現況，另外需注意下周情緒上的起伏容易和周遭的人產生爭執，要多注意囉。

愛情運勢★★

解析：非單身的朋友，下周要多加注意和另一半的相處，可能有不小的爭執產生，而這樣的爭執也會波及到周遭的人，所以奧斯建議下周和另一半的關係要多加留意，也多避免因為自己的情緒而影響一半的狀況喔。

事業（學業）運勢★★

解析：在學／事業方面，容易對環境感到不滿足，和同事之間也有摩擦的可能性存在，甚至對於自己的存在感到懷疑，所以下周將會辛苦一些，但由於這狀況是短暫的，所以別放心上，一切就會過去囉。

金錢運勢★★

解析：正偏財運都較為平淡的一周，需要多加留意下周物質慾望的提升，或許會讓財務吃緊些喔。

天秤座

開運顏色：灰色

幸運數字：79

整體運勢★★★

解析：下周天秤座朋友，做事速度相較以往快了許多，思緒也清晰了起來，面對事情的反應與熱情都提高許多，這將是良好的一周，但奧斯還是要提醒，雖然做事快速思緒清晰，但卻有計畫不夠周詳及耐心度不夠的狀況，所以下周要好好注意一下，學習耐著性子處理事情吧！

愛情運勢★★★★

解析：下周的感情生活多了許多空間，也因為如此兩人在這段感情生活中感到輕鬆愉悅許多，單身的朋友對愛情的嚮往程度頓時提高，會有想踏入愛情的想法，但其實只是三分鐘熱度，所以真遇到好桃花的機會並不高喔。

事業（學業）運勢★★★

解析：而在學／事業方面，下周則是要多加注意虎頭蛇尾的狀況，下周在工作上三分鐘熱度會更加明顯，所以奧斯提醒下周要懂得延伸一下熱情，就是要有頭有尾，千萬不要半途而廢。

金錢運勢★★★

解析：下周正財運平穩，但偏財運不是太理想，如果有想投資的朋友，下周千萬不要太過衝動的付出。

天蠍座

開運顏色：紅色

幸運數字：11

整體運勢★★★

解析：下周天蠍朋友顯得粗心許多，許多事情思考得不夠周詳就付諸行動，導致之後會有問題爆發的隱憂，奧斯建議下周要再多花點時間思考，壓力及情緒要懂得適時發洩，可別影響自己太深。

愛情運勢★★

解析：雙方下周面對情感顯得不太用心，有稍稍漫不經心的感覺出現，奧斯建議下周要多花點心思經營目前的情感，可別因為忙碌疏忽了另一半。

事業（學業）運勢★★

解析：粗心大意的狀況在學事業方面顯得更加嚴重，奧斯提醒下周要多提起些熱情，在面對工作時也要再細心一些，別讓下周的狀況抹煞了過去的努力喔。

金錢運勢★★★

解析：正偏財運都不理想，下周存在著破財的機會，奧斯建議下周著重如何守財會是一大重點喔。

射手座

開運顏色：粉紅色

幸運數字：57

整體運勢★★★★

解析：下周射手朋友的思緒漸漸清晰了起來，面對許多事情邏輯佳，思路也變得更加清晰，心智相對成熟許多，整體來說會是還不錯的一周，唯一美中不足的是會太著重在思考層面，導致行動力些許下降，所以要奧斯要建議下周想好了就要付諸行動，好讓思路與行動力相輔相成。

愛情運勢★★★★★

解析：下周雙方在愛情中的態度良好，也懂得為了增進彼此情感做部分的調整，讓彼此在面對情感時都感到更加愉悅。

事業（學業）運勢★★★★★

解析：在學／事業方面，自我認同提高，工作將有良好開始，思緒也清晰許多，而如果最近有正要簽屬合作契約的朋友，下周將會是挺適合的時機。

金錢運勢★★★★

解析：下周正偏財運皆不錯，但奧斯提醒你下周善用理性思考能力，將有機會為你帶來可觀錢財。

魔羯座

開運顏色：紫色

幸運數字：99

整體運勢★★★★★

解析：魔羯座的朋友，下周將是個思緒清晰快速的一周，自我管理相當良好，下周的你會有效且相當快速的解決許多問題，耐性理性兼具的良好狀況，也讓你的情緒平穩。

愛情運勢★★★★

解析：下周面對愛情理性大於感性，懂得運用自身敏捷優秀的思考能力來面對愛情，也因為如此下周在愛情中你將扮演主導的角色，理性的存在也不會讓對方感到不悅，會是個愛情運相當好的一周。

事業（學業）運勢★★★★

解析：清晰的思考及小心謹慎的態度將充斥在你下周的學／事業上，讓你面對自己目標及工作內容時都變得更加輕鬆，且容易許多。

金錢運勢★★★★★

解析：正偏財運都還算不錯，但比較適合理財和投資，理性的去選擇投資標的，可望獲得不錯的回報。

水瓶座

開運顏色：綠色

幸運數字：55

整體運勢★★★★

解析：水瓶朋友下周思緒靈活了起來，處事也將踏實許多，是個向前邁步的一周，但對於事情的堅持度卻下降，有三分鐘熱度的狀況。

愛情運勢★★★★

解析：懂得開始調整自己的態度，讓雙方在這段感情中不再那麼好高騖遠，面對彼此的情感更著重在現實的發展。

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，有空談夢想的狀況存在，雖是思緒靈活的一周，但卻無法實際應用，要注意這樣的狀況喔！

金錢運勢★★★

解析：有支出過多的可能性，要注意不必要的花費，避免一時的衝動而破費。

雙魚座

開運顏色：藍色

幸運數字：01

整體運勢★★★★

解析：下周雙魚朋友思緒清晰且活絡許多，所以面對問題時都能妥善解決、不拖拉，會是個解決能力良好的一周，奧斯提醒下周雖然思緒條理清晰，但卻始終有未付諸行動的情況存在，所以下周如果行動與思緒並行，將會是好上加好的一周喔。

愛情運勢★★★

解析：下周對於愛情的思緒也清楚許多，但有點忽略了現實的發展。

事業（學業）運勢★★★★★

解析：下周在學／事業方面，則顯得有點不切實際，可能是手邊工作還沒完成就在想著之後如何慶祝，所以下周工作能力雖不錯，但也要運用在對的地方喔。

金錢運勢★★★★★

解析：下周正財運良好，有望多接些case讓你賺點錢喔！

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