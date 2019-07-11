中和美食吃起來！浮跨爆餡熱壓土司、澎派海鮮丼趕快來打卡

不是只有台北市有很多美食，新北市美食也不少，其中有料多的、高CP值的，今天一起跟著MENU來看看，中和有哪些美食吧！

相思香司熱壓吐司

多種創意口味，用料大爆滿，不管是甜的口味還是鹹的口味都有，少女心大爆發的草莓甜心，使用的是新鮮草莓搭配棉花糖與卡士達醬，而芋泥地瓜裡則是吃得到芋頭顆粒，同時，加了起司的鹹口味熱壓土司，也讓整份邪惡度增高了起來。

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▲（圖／美食客霜霜∥老少女日常提供）

豆司苑

使用牽絲起司、半熟蛋、地瓜泥等配料，並且起司多到流滿整個盤子，除了拍好拍滿之外，裡面夾著肉排還塗抹花生醬，也是一頓超級營養又有飽足感的早餐。

▲（圖／美食客Ashley提供）

洪記涼麵

夏天沒胃口，吃涼麵就對了，洪記涼麵的麵條比一般店家的還要細，吃起來很有嚼勁，上面的醬汁給得很大方，吃起來味道偏甜不死鹹而且很開胃。

▲（圖／美食客Yuris提供）

炸糊 手作麵線.秘汁雞排

麵線與雞排，蹦出新滋味！最標準的吃法就是一碗麵線配一份雞排，麵線吃起來有濃濃的柴魚香氣，濃稠度剛剛好；雞排炸得酥脆後再刷上店家秘製醬汁，吃起來鹹鹹甜甜的。

▲（圖／美食客吳儒儒提供）

LAHUHU

大師兄的旗下品牌，分為牛豬兩種套餐，套餐有綜合菜、綜合菇、綜合料及蒸煮麵，而湯底使用牛骨及中藥熬煮，喝起來溫和，鴨血軟嫩入味，豆腐吸滿滷汁，加價的銷魂麵麵條香Q有嚼勁。

▲（圖／美食客陳寂兒提供）

圖書館對面 DUIMIN CAFE & DELI

熱呼呼的咖哩醬汁是由牛肉和蔬菜熬煮，濃郁辛香鹹中帶點甜，歐姆蛋厚實又香嫩滑溜，配上香Q飽滿的米飯，相當入口滑順，並且除了咖哩飯之外，早午餐也很受歡迎。

▲（圖／美食客Len Wang提供）

野川韓國食堂

日系店面裡賣著韓式料理，一般餐點升級套餐後有七樣配菜和一碗湯，超級豐盛的，另外，搖滾便當就是使勁搖晃手中的便當盒後成為拌飯，辣醬和配料混合後，每一口都相當有味道。

▲（圖／美食客victofu提供）

二男小家料理 ほんかく

超高CP值的日本料理，不管是丼飯、生魚片還是壽司，餐點種類非常多，而鮭魚系列是熱門品項，油脂厚又吃起來細膩，另外，20元的鮮魚味增湯裡不但有豆腐還有蝦頭、魚肉，絕對是必點之一！

▲（圖／美食客趙庭萱趙庭萱提供）

COFFEEHOOD咖啡戶

現點現做的煎鍋鬆餅，微微焦香味配上溫溫的奶油，鬆餅本身吃起來是比較厚實的口感，濃郁苦甜的巧克力醬淋在鬆餅上，甜蜜滿足，另外，除了鬆餅，早午餐、義大利麵、燉飯也很多人喜歡。

▲（圖／美食客李蕙育提供）

圖、文／MENU美食誌

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