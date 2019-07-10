藍髮裸女闖家！他掏槍嚇「眼白全黑」狂開39槍　12歲兒衝上秒鮮血亂噴

▲路易斯一家房子接近全毀。（圖／翻攝8NEWS）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國維吉尼亞州切斯特菲爾德（Chesterfield）驚傳詭異入侵案件，一名自稱「魔鬼」的藍髮女子全裸闖入當地住家，即使對方狂開39槍嚇阻，卻依然無法阻止她的瘋狂行徑，直到一名12歲的男童拿螺絲起子插入她的脖子，才停下這起詭異的事件。

綜合外媒報導，路易斯（Lewis）一家五口近日搬到切斯特菲爾德鎮，沒想到4日晚間一名滿頭藍髮、綁著馬尾的女人竟全裸闖入他們家，邊笑著邊說，「我需要你的幫助，請幫助我」，讓路易斯嚇到拿起槍對峙，就為了保護妻小。

「她像著了魔，眼睛全黑就像個盤子！」路易斯回想起當時的情景，表示他朝對方周圍開了槍示警，要求對方離開，但藍髮女僅是笑了笑說，「我是惡魔」，並使出像怪物般地力量攻擊他，讓路易斯驚嘆「她的力氣相當於4名成年男性」，雙方纏鬥中也將新家摧毀，留下滿滿的彈孔。

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▲12歲的洛根拿起螺絲起子，插入藍髮裸女的脖子。（圖／翻攝8NEWS）



路易斯的妻子表示，她和孩子們發現丈夫遭到襲擊，立刻上前幫忙，想把藍髮女從先生身上拉下，「她想殺了我們，我們一直把她拉下來，一邊猛捶、一邊用盡全力打她」，藍髮女的血液更是滲透到地板上的地毯，留下鮮紅的痕跡。

最後，當路易斯將手上的39發子彈全耗盡，他12歲的兒子洛根直接將螺絲起子刺入藍髮女的脖子，這才讓對方停止動靜。警方獲報後也立刻將藍髮女逮捕並送入醫院，目前藍髮女正在加護病房，但她也面臨侵入住宅、謀殺未遂等指控。