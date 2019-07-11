【奧斯塔羅】感情是無私奉獻自己嗎？測你的愛情黑暗面是什麼

你天真的以為

感情就該完全的奉獻自己

就該付出自己的所有嗎？

今天就和奧斯老師一起來看看

你是否真的如此無我

還是有著愛情黑暗面呢？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌1

選擇這組牌的朋友，有這種個性還真稱得上通病，這樣的牌組代表自我與不容易妥協，多少暗示出了你希望對方能多在乎你一點，因為你會覺得明明要付出，為什麼是選擇這樣的方式，對你來說要花上一樣的時間與力氣，還不如多觀察我需要的到底是什麼，才不會有多餘的爭吵喔！

牌2

選擇這組牌的朋友，你的黑暗面就是太替對方著想了，雖然這不是什麼問題，畢竟，多為另一半著想本來就是應該做的事情，因為你是個願意付出與吃苦的人，但如果你的付出得不到同等回報，或是對方覺得這是應該的，你就會開始減少自己的付出，並且懷疑對方是不是真心對待你，同時，這樣的個性也常常讓你在感情中跌倒，不過，你是個容易再次站起來尋找下一個對象的人喔！

牌3

選擇這組牌的朋友，你的愛情黑暗面就是金錢，當然不是那種會希望對方多付出金錢在你身上的意思，而是你會覺得兩個人在一起的時候，經濟或財務狀況都要分清楚，因為你不是那種要人養的個性，所以你對於金錢的觀念是很清楚的，就是小錢沒關係，但要是不平衡的大支出，你的內心就會開始有黑暗面，並且開始思考對方有沒有未來可言，然後就會找上姊妹或兄弟抱怨幾句囉！

牌4

選擇到這組牌的朋友，你還挺正常的，這樣的牌組代表家庭嚮往與情感發展，大多時候你談上感情時，會希望這段感情能走到最後，但是當你有了這樣的念頭之後，就會一昧的去包容對方的缺點，雖然有些是你很在意，但會覺得算了沒關係，頂多就是和朋友抱怨一下就好了，所以這黑暗面反而是你自己要克服的喔！

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