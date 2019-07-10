穿・著物／REDValentino懂女人心中多重人格　穿出甜美叛逆「黑天鵝」風格

▲REDValentino早秋甜美「黑天鵝」，快來搶先逛。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

法國時尚品牌REDValentino在台舉辦2019秋冬系列發表，再次透過服裝強調女孩內心衝突，她是甜美的女孩，也是叛逆不羈的少女。以電影《黑天鵝》為靈感，共融女人心中多變個性，結合熱情愛心元素、時尚的小圓點、反叛的軍裝等，高雅與硬朗撞出火花，讓女人自在做自己，即使心中有多重人格也沒關係。

▲早秋依然強調女人心中的衝突個性，既是甜美的女人，也是叛逆的女孩。（圖／品牌提供）



甜美與叛逆的衝突，明顯體現在本季圖騰上，紅心代表甜美的那面，輔以「愛神之箭」後，成就不止甜膩的韻味，箭上更標出「dream（夢想）」、「love（愛）」、「freedom（自由）」等英文單字，形塑REDValentino女孩時尚血液裡流淌的各種因子。

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▲紅心上加入愛神之箭元素，建立兩面性核心精神；模特兒著「愛神之箭」針織衫（NT$74,800）、印花絲質褶裙（NT$32,800）、RED(V) “LOVE YOU”密碼短信針織帽（NT$6,700）、蝴蝶結裝飾踝靴（NT$22,800）（圖／品牌提供）



ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 9 日 上午 2:20 張貼

黑色薄紗刺繡洋裝更能完美體現這衝突個性，愛心、波卡圓點無所不在，但在網紗面料上出現「匕首」圖案，真實道盡女孩甜美外在、內心叛逆的多變情節；性感多層摺飾薄紗搭配騎士皮衣，更完美展現衝突感。

▲性感又個性，女人心中的多重人格，在這系列都得以展現。（圖／品牌提供）



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甜美的設計，則用街頭風格的鞋款來收尾，因此自早春推出後遂成為爆款的襪套運動鞋則推出季節新款，印上愛心元素，為這雙街頭風格的鞋款，注入些女孩感。

▲甜美的服裝用街頭風格收尾，RED(V)蝴蝶結襪套鞋（ NT$13,800）、蝴蝶結高跟鞋（NT$15,800）。（圖／品牌提供）