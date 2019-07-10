出門一個步驟就搞定！懶癌必備的「5個」妝前神物

▲妝前再也不用塗塗抹抹，一個步驟就輕鬆搞定。（圖／翻攝自IG/aoihamada）



記者曾怡嘉 / 綜合報導

好多女生總抱怨底妝不服貼，又或是肌膚太乾上不了妝，難道是粉底不適合？或許問題出在妝前保養。妝前得要做好保濕、防曬，當肌膚保水度足夠，後續底妝只要薄薄一層就足夠。但若是妝前沒時間，許多品牌也推出專制懶癌的妝前神器，只要簡單一個步驟就讓保養快速到位。

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LANCOME 絕對完美玫瑰金粹妝前露，15ml ，2,800元。

結合多種天然植物精華油，舒適的輕盈質地幫助調理膚質，使後續底妝更細膩持久。

SUQQU 香氛美肌噴霧 GC，60ml，1,900元。

妝前和妝後皆能使用，生薑和柑橘舒服的香味帶來清新舒適感，讓妝容更服貼，打造肌膚自然光澤。





SHISEIDO 怡麗絲爾淨白多效日間美肌乳T+，35ml，1,100元 。

具備乳液、妝前乳、防曬乳三重日間美容保養功效，於早上化妝水的步驟抹上，在肌膚表面形成水潤保濕膜，持續透亮並幫助後續持妝度。

GIORGIO ARMANI 黑曜岩新生奇蹟防曬精華，30ml ，4,050元。

品牌第一支高係數防曬抗老產品，保水同時幫助肌膚抵禦日曬，輕盈不黏膩，一抹打造絲滑膚觸，很適合忙碌女性使用。





東森自然美 青春全效煥采保濕面膜，60g，2,160元。

富含多種天然植物萃取精華，以特殊的傳導技術直入肌底，有效保濕。白天薄敷好上妝、睡前厚敷補水。

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