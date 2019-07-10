夏威夷「大麻除罪化」持有3公克以下免坐牢　明年1月上路

▲大麻。（圖／取自免費圖庫CC0）

國際中心／綜合報導

夏威夷政府9日通過大麻除罪化法案，未來持有3公克以下不會被視為犯罪，雖然免除刑期，但仍需繳交130元美金的罰款。夏威夷州長伊藝（David Ige）沒有簽署核准，但也未行使否決權，消極地讓法案期滿通過，新法將於2020年1月正式上路。

綜合外媒報導，由民主黨把持的夏威夷議會5月時就投票通過法案，並且送交州長批准。伊藝6月時曾在記者會上表示，簽署與否是個非常艱難的決定，「3公克的持有限制相對來說非常地小，因此我最後並沒有否決。」他也透露，大麻合法化還沒有成為當地主流民意，不過新法可能催生更多制度上的改變，讓大麻更容易被取得。

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▲夏威夷州長伊藝（David Ige）。（圖／翻攝自Governor David Ige粉絲專頁）

倡議組織大麻政策計畫（Marijuana Policy Project）指出，雖然目前大麻除罪化的州政府，仍將合法持有量限制在3公克以下，不過修法對於夏威夷而言確實是一大進步。在舊法中，只要在夏威夷持有大麻，即會遭拘留30天，並可能被要求高達1000元美金的罰款。

根據《VOX》報導，大麻合法化與大麻除罪化仍有差別，前者對於大麻使用完全解禁，後者只在法律上減輕或免除可能的刑期，如果持有太大數量、販賣或者累犯，仍可能面臨更嚴峻的法律責任。

大麻除罪化一直以來爭議不斷，反對者認為政府必須嚴格打擊藥物犯罪，避免社會混亂。支持者則指出，若僅開放持有卻禁止販賣大麻，代表使用者缺乏合法取得管道，如此一來，犯罪組織仍然能夠透過黑市繼續謀取暴利，對社會造成不良後果。