化武原料氟化氫流入北韓？　南韓：日本停止無根據的臆測

▲南韓產業通商資源部部長成允模 針對貿易制裁召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳威翰／綜合外媒報導

日本指控南韓將工業關鍵材料氟化氫（hydrogen fluoride）流入北韓，這些戰略性物資可用於生產有毒氣體和化學武器，違背國際對於北韓的制裁。南韓產業通商資源部部長成允模（Sung Yun-mo）表示，「我們呼籲日本停止做出沒有根據的臆測。」

根據韓聯社報導，去年底南韓最高法院裁定，日本企業需要為二戰時強徵南韓勞工做出賠償，導致兩國局勢緊張。上周起，日本就對南韓做出多項貿易制裁，包含三項關鍵原料的出口，分別為氟聚醯亞胺（ fluorine polyimide）光刻膠（photoresist）與氟化氫（hydrogen fluoride）。

此前，日本政府對於這些商品的出口是無條件同意，但是現在卻修改為出口商要針對產品分別申請不同的證照，而這些程序可能高達90天。其中氟聚醯亞胺為生產發光二極體的重要原料，對南韓大廠如三星（Samsung）影響甚大。

日本自由民主黨眾議員萩生田光（Koichi Hagiuda）在上周五表示，一些出口到南韓的原料可能流入北韓，並被用於製造化學武器，因此對出口這些原料施加限制。對此，成允模表示，「關於高濃度氟化氫流入任何國家的說法完全沒有根據」，希望周五能與日方在東京展開會談，並解決雙方貿易問題。

對於去年10月南韓最高法院做出的判決，日本表示，早在1965年雙方就已經解決。但是針對這次指控南韓外洩原料給北韓一事，日本尚未給出正式回應或任何證據。