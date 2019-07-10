超詭異劫車！29歲女朝駕駛丟黑蛇　「連蛇帶車」開走





▲丟黑蛇嚇被害人的嫌犯。（圖／翻攝自Greenville Police DepartmentGreenville Police Department臉書）

國際中心／綜合報導

美國近日發生一起超詭異劫車案件。一名女駕駛向警方報案表示，自己遭劫車了，劫車皂庂先是用木棍攻擊，最後丟了一條活的黑蛇到她身上，並趁機拿走她的車鑰匙，連蛇帶車逃離。

綜合外媒報導，事件發生在南卡羅萊納州（South Carolina）的格林維爾（Greenville），警方在5日晚間8點20分左右接獲報案，一名女駕駛表示自己遭人劫車，指這名女嫌犯先持木棍攻擊她，接著扔了一條活生生的黑蛇到她身上，就在這時候嫌犯搶走她的車鑰匙，連蛇帶車逃跑。

在警方的追捕下，該名女嫌犯在逃跑途中，在一處十字路口撞上另一輛車，最後用步行的方式，走到附近教堂，仍被警方逮捕。

警方表示，該名女嫌犯是29歲的希爾瑪麗（Hilmary Moreno-Berrios），她曾有5次的交通違規事件、惡意破壞他人財產以及被控劫車；而那條做案用的黑蛇也在車輛的後座被發現，檢查過後並無毒性，已將牠放回森林中。