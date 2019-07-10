凱蒂貓哭哭！　三麗鷗限制商品跨境販賣遭歐盟重罰2.16億

▲凱蒂貓（Hello Kitty）。（圖／ETtoday資料照）

財經中心／綜合報導

歐洲聯盟執行委員會9日宣布，以販售凱蒂貓（Hello Kitty）聞名的日本三麗鷗公司（Sanrio Co.），因限制旗下商品在歐洲跨境販賣，違反了歐盟競爭法規定，而遭重罰620萬歐元（約新台幣2.16億元）制裁金。

歐洲聯盟執行委員會表示，截至2018年12月為止，11年內，三麗鷗公司限制獲銷售權的業者在其他國家銷售三麗鷗商品，違反了歐盟單一市場的公平競爭原則，就是所謂的反托拉斯法。

對此掌管市場競爭的歐盟執行委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）在聲明中表示，這項決定表明了歐盟的立場，（在歐洲境內）不得阻礙授權商品在他國販售，使消費者的選項減少和購買價格提升。

維斯塔哲補充說道，該決定代表著消費者如今將能夠完全享受單一市場帶來的所有福利，在歐洲境內得到最好的價格。然而對於三麗鷗公司來說，唯一的好消息，恐怕僅剩因為積極配合歐盟進行調查，因此罰款金額降低了40%。

三麗鷗公司在1974年首創卡通人物凱蒂貓，至今仍廣受全球喜愛，雖然凱蒂貓最初設計著重於女性市場，但至今周邊商品包括玩具、錢包、電視和衣服。問世以來，凱蒂貓就深受消費者喜歡，尤其在亞洲，相關產品更受到熱烈的歡迎，後來包括美樂蒂、布丁狗和大耳狗等等，都是三麗鷗的傑作。