春夏必收5款「令和色」精品包，讓你美美上街去

從今年五月開始日本就正式和「平成」這個年號說再見，迎接而來的便是「令和」時代！日本流行色協會 JAFCA，根據令和典故《萬葉集》梅花之歌 32 首序文中，選出了代表色 － 梅、菫、櫻。

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這三個帶有粉嫩色系的顏色，除了是典故之外，更是日本別具特色的三種花朵。

日本的櫻花季已經成為全世界最知名朝聖景點，相較於櫻花的華麗綻放，深藍紫色的菫花則是在野草中生長的花朵，它代表了春天最具堅韌生命力的模樣，在日本當地更有 60 種以上的菫花，而不畏寒冬的梅花，則是日本流行色協會過去曾在皇室大婚、換代之時選出慶祝色。

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▲（圖／Pinterest）

這三種豔麗但卻帶著溫柔色彩的顏色，也是春季中時尚品牌最常用運的色彩，代表的不只是優雅，更有一種內斂而沈穩的氣息，在2019年 Dior 春夏秀上，便有多套帶有紫粉色的服裝，來襯托女孩柔軟的性格。

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這樣沈穩的紫粉色系，也能成為妳挑選配件的一項指標，在每年春季如同花瓣的色彩便會席捲時尚伸展台，因此跟著令和色挑對一款包，絕對能讓妳明年背上肩依然時髦，這裡整理近期推出的最新包款，讓妳跟上令和色買時髦！

Dior（迪奧）



▲DIOR淡紫色籐格紋小羊皮提包，NT$120,000（圖／Dior）

Dior 品牌中的經典包款，今年也換上了粉色的裝扮，品牌現在可依客製化挑選背帶，這種做法除了可以保證妳的每一款包都獨一無二外，到了明年春天只要再換一款背袋就像又擁有了一款新包。

Tod's

▲Tod's Mini Joy Shoulder Bag。（圖／Tod's）

除了鞋款外，Tod's 近年來在包袋上也受到許多注目，品牌推出的 D-Styling Bag 合宜的大小，讓不管喜歡小包或是大包的女孩都能駕馭，邁入春季品牌推出的粉色系包款，絕對能成為妳穿搭的好夥伴。



Louis Vuitton（路易威登）

▲ Louis Vuitton Summer Collection短夾，價格店洽。（圖／Louis Vuitton）

近幾年 Louis Vuitton 不斷用新穎的設計挑戰每個人的感官，今年品牌在春季大膽撞色，推出多款撞色的包袋配件，其中這款錢夾便用正紅及粉色搭配，讓整體年輕感十足！



Longchamp

▲Longchamp Game On洋紅色斜背包，NT$23,700（圖／Longchamp）

Longchamp 推出全新系列的 Game On 包款，在背帶可自由變換花樣的特性，讓妳能隨性用包做自己，深紫色搭配粉色系的運用，更將令和色的兩個色彩發揮至極致。

Bulgari（寶格麗）

▲寶格麗粉色Serpenti Forever腰包，NT$65,000（圖／ Bulgari）

頂級珠寶品牌 Bulgari ，近期推出了可當腰帶亦可肩背的包款 Serpenti Forever，運用蛇紋靈感製作的包袋車線，加上珠寶思維的蛇頭扣環，讓整款包延續了品牌的工藝精神。



「令和」這個年號為日本文化寫下新的歷史，而柔和的日本流行色更為春日帶來活力，如果準備在春夏投資一款包，那不妨從令和色下手！

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TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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