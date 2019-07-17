長痘痘可能是枕頭太髒！5大護膚祕訣　讓你養出自然美肌

很多女生為了養出妝前妝後無差別的好肌膚，花了很多心力努力保養，砸錢、花時間都在所不惜，但卻忽略了一些最基本、最需要注意的護膚守則，而這些看似無關緊要的事卻對肌膚有著巨大影響！快來看看以下這5大護膚祕訣，你漏了哪個？

1.用冰過的眼霜對抗泡泡眼

▲（圖／IG@makeupfridge、mykbeauty.com.au）

應該有不少人都有把化妝水放在冰箱冰過再用的習慣吧，除了在天氣炎熱時用起來很清涼暢快，有些人還靠此來消水腫，但其實除了化妝水，眼霜也可以喔！

眼睛容易水腫，有泡泡眼困擾的女生，可以把眼霜、眼部精華等先放在冰箱，早上起床後再拿出來塗抹按摩一下，你會發現amazing～不但可以幫助快速消腫，用起來也是很冰涼舒爽，尤其夏天一定要試試！

2.長痘痘的元兇可能是枕頭

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▲（圖／pinterest）

你也是那個受盡痘痘折磨的人？明明過了青春期，也很注意卸妝清潔，還用了很多抗痘產品和酸類，就連飲食上避開油炸類、多喝水等「抗痘守則」全都做到了，偏偏痘痘還是反反覆覆的好了又長，一直春風吹又生，想問蒼天到底為何？其實，元兇可能就是你的枕頭！

▲（圖／pinterest）

很多人都會忽略每天一定會接觸到的枕頭，長時間沒洗、沒更換，裡面可能滋生了很多蟎蟲，也就是所謂的塵蟎，蟎蟲進入皮膚毛囊中會引起各種皮膚問題，像是搔癢感、紅斑、黑頭，甚至會造成痘痘、痤瘡等肌膚發炎反應。為了養好肌膚和健康，千萬別忘了保持枕頭、寢具的清潔！

3.洗臉水溫最好在35～38度

▲（圖／pinterest）

有些人喜歡用冷水、甚至是冰水洗臉，覺得可以幫助縮小毛孔，但其實太冷的水會使皮脂腺收縮，毛孔裡的髒污不容易清潔乾淨；而過燙的水溫又容易帶走太多肌膚原有的天然脂質，反而會使肌膚變得乾燥。所以很多皮膚科醫師都呼籲，別用太熱或太冰的水洗臉，洗臉水用與人體體溫接近的「無感水溫」35～38度最好！

4.防曬是最好的抗老方式





▲（圖／IG@saekoofficial）

大家一定都聽過很多美容達人、皮膚科醫師強調防曬很重要，但或許你覺得「反正我也不怕黑，防曬可有可無」這想法可是大大NG啊！或許你不在意美白，但皺紋你會很在意吧～想抗老，你得從防曬開始，因為現在的防曬不只是防曬黑，更是防「曬老」！

▲（圖／AHC、pinterest）

根據去年英國BBC紀錄片《美麗的真相（The Truth About Looking Good）》實驗證實，其實皺紋的產生有75％都源自於陽光紫外線，自然衰老則只占其餘的25％，由此可知紫外線的可怕，所以每天做好防曬就是每天都在抗衰老。

5.別在洗澡後立刻化妝

▲（圖／IG@ponysmakeup）

有時參加晚上的聚會或party前，洗好澡後你是不是就緊接著開始化妝、裝扮自己？逼逼～請小心這個舉動，可是會殘害你的美肌啊！

洗澡和敷面膜後，毛孔會處於張開狀態，這時候立刻化妝可能會讓彩妝成分深入毛孔、卡在毛孔內，容易導致清潔不乾淨，所以一定要先用乳液／乳霜保濕滋潤肌膚，最好可以等1小時後，毛孔恢復正常狀態再上妝，比較不會讓肌膚受到傷害。

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TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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