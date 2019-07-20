一個人旅行也能住很好！盤點6間日本超有質感的膠囊旅館

一個人不寂寞，真的不寂寞（拭淚），總是想來一趟浪漫的旅行，卻又怕獨守空閨的你，這次別猶豫了，一趟屬於單身者的輕旅行現在就可以出發！想要來一趟時髦又有風格的單身之旅，就一定不能錯過此次精選的6家設計感膠囊旅館，到日本東京一定要納入你的旅遊清單。

《Book and Bed Tokyo》

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徜徉在書海中真的是一件浪漫的事，假日什麼都不想思考，把壓力、工作都拋在腦後，窩進書香中來一趟知性之旅吧！

這不是圖書館，而是一間位於東京池袋地區的膠囊旅館《Book and Bed Tokyo》，利用書櫃打造充滿文藝氣息的空間，木質紋的風格，讓旅客遊歷他鄉也能有家鄉的溫暖，除了床位周遭都有隨手可得的書籍，夜晚還能坐在窗邊一覽東京市區的夜景呢！





擺脫單身第一步，先好好充實自己的內在靈魂。

住在《Book and Bed Tokyo》早上醒來就有陽光透過書櫃縫間灑進來，天花板上吊掛著的漫畫手稿，讓旅店增添了些許日本在地色彩。《Book and Bed Tokyo》和普通的膠囊旅館相比，價格上是稍微貴了些，不過考量地理位置（距離池袋車站只有幾條街）和旅館內的豐富藏書，下回來日本不妨到這住上一晚充實一下自己的精神能量。

《Book and Bed Tokyo》

地址： 日本〒171-0021 Tokyo, Toshima City, Nishiikebukuro, 1 Chome−17−7 ルミエールビル 7階

電話： +81 3-6914-2914

價格 : 日幣3800元到6000元（約NT$1,050～1,600元）

《First Cabin》

受夠了擁擠的膠囊式床位，這家主打頭等艙空間的膠囊旅館《First Cabin》，絕對合客官您的胃！以機艙為設計理念，從櫃檯到房間甚至連服務人員都仿造飛機上的設計，隨著穿著空服員制服的親切服務人員幫你check in，到走進包廂式的房間，既精緻又舒適的格局，宛如置身頭等艙的頂級享受。





沒有繁瑣的設計，簡約素雅就是《First Cabin》的風格，獨立整潔的衛浴空間和公共澡堂，讓你結束一天的旅程後，沖洗掉一天的疲憊，同時還能和其他旅客相互談天，分享著旅遊心得。這座看似冰冷的機艙風格旅店，多了日本傳統大眾浴池的貼心設計，為旅行注入更多的在地溫情。

《First Cabin Kyobashi》

地址：104-0031 東京都, Chuo-ku Kyobashi 2-7, 日本

價格：NT$1500／單人

《9h nine hours》

說到膠囊旅館，一定會想到充滿科技感的隱藏式倉儲式床位，東京的這間膠囊旅館《9h nine hours》在東京市區中有多間分店，但其中這家位於赤阪由建築師平田晃久設計的分館，別於其他分館平面式的床位空間，它用不同角度的建築規劃，將床位做漸層式的區隔，使每個床位都能有不同的視野配置。

夜晚的小夜燈點起，一間間床位就像是科幻電影中未來航艦上的獨立小房間，到了早上，以黑白為基底的空間讓一早的心情都舒暢了起來。

《9h nine hours》主張「一小時淋浴」＋「七小時睡眠」＋「一小時梳妝打理」為理念，雖然強調的是機能方便性，但在設計上又讓人為之驚艷，一踏進有超時空的視覺感受。此外一樓的開放式咖啡館，不僅提供住宿旅客享有，也對外做咖啡廳公開，一個人的旅行，吸著濃濃咖啡香，伴著未來感的空間氛圍，哪還需要旅伴來襯托 ？

《9h nine hours》

地址：東京都港区赤坂4-3-14（在東京都港區的商務辦公街）

交通：「赤坂站」步行約5分鐘

價格：NT$650／單人

《Akihabara Bay Hotel》

日本人總是很懂女孩子的心思，這間專為女性設計的膠囊旅館《Akihabara Bay Hotel》，從門面到內裝都用甜到不行的粉紅色呈現，外牆粉白相間的泡泡設計，入住前不先拍幾張網美照打卡怎麼行！充滿公主風的內裝，就連浴室都像置身在芭比的閨房般夢幻，主打專屬女性的膠囊旅館，讓一個人的旅行也能很安心又自在。

除了夢幻的空間設計，《Akihabara Bay Hotel》還很貼心的幫女性需求都設想到了！不論是女孩盥洗必備的洗顏、卸妝、潤髮、護髮產品，還是化妝水、乳液等保養品，旅店內的配備都一應俱全，甜到心坎裡的服務，別再哭說找不到男人照顧，單身女孩也有意想不到的福利呢！



《Akihabara Bay Hotel》

地址：44-4 Kanda Neribeicho,千代田区 Chiyoda City,Tokyo

電話：+81 3-5256-0015

價位：NT$909起／單人

《The Millennials Shibuya》

新一代設計旅店崛起，現在一個人的輕旅行也能享有被現代藝術包圍的感受！位於東京涉谷的《The Millennials Shibuya》，跳脫膠囊旅館給人的制式感，將塗鴉、街頭設計元素帶進旅店。

除了舒適時髦的空間，《The Millennials Shibuya》最出名的就是每天下午的Free Beer時段，下午5：30～6：30之間，旅店大廳會免費提供啤酒無限暢飲，若是玩得比較早回來，不妨在大廳坐一會兒，喝杯啤酒聽個音樂，也是一種不錯的旅行浪漫！





不僅一進門充滿歐美風格的公共空間讓人驚豔，每一個床位都還有著不同的故事呢！《The Millennials Shibuya》與多位新生代藝術家合作，繪製多款不同造型的房型，有充滿街頭感的塗鴉、清新的少女漫畫，甚至還有可愛的卡通風格塗鴉，以旅行的概念提供設計師們創作的空間，讓旅客們放鬆之餘，也能聆聽設計師們的故事。

《The Millennials Shibuya》

ザ・ミレニアルズ 渋谷

地址：東京都 澀谷區 神南１-20-13 （澀谷車站步行約5-600公尺）

電話：03-6824-9410

價格：NT$3,364起／單人

《MAYU TOKYO WOMAN》

一個人的旅行，就是要有一個清爽安靜的居住環境作陪襯，姊妹專屬膠囊旅館再+1，這間位於東京市區內的《MAYU TOKYO WOMAN》，充滿文青風的素雅設計，寬敞明亮的公共空間，在這裡沒有都市的擁擠，只有女孩們的談天說地，上下舖的床位設計，就像回到大學住宿舍時的青春回憶，每一刻都想收藏進旅行的回憶裡。





抓住女孩們的心只需一招，就是將特別的日子都記住！《MAYU TOKYO WOMAN》除了有舒適的休閒空間，旅館內也會依照節日舉辦小派對，邀請旅客們同歡慶祝，此外旅店簡約時髦的牆面，不但好拍更提升了單身旅行的質感，雖然價位上不算便宜，不過看在交通便利，距離景點和東京車站只需兩分鐘，下次來日本就帶上姊妹們這一晚吧！

《MAYU TOKYO WOMAN》

地址： 1 Chome-12-１０ Minato, Chuo City, Tokyo 104-0043（日本JR京葉縣八丁堀B4出口）

電話： +81 3-5117-2018

價格：NT$1,597 起／單人

（圖／Booking.com、mayutokyowomanunityhotel@ig、ml.campana@ig、nakatsuji_izumi@ig、

rabbitwendy918@ig、bookandbedtokyo@ig、BAY HOTEL Group、MAYU TOKYO WOMAN、The Millennials）

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