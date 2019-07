喜馬拉雅登山隊遇雪崩滅團　115秒最後身影曝光…「遠處傳來轟隆聲」

▲影片記錄了國際登山隊最後身影,幾秒後他們就遭遇雪崩死亡。(圖/翻攝自推特/ITBP)

記者林瑩真/綜合外電報導

一組國際登山隊5月前往挑戰喜馬拉雅山脈,不料,在攀爬印度第二高峰楠達德維山(Nanda Devi)時,不幸遭遇雪崩,整團全滅。印度邊防單位8日釋出全長115秒的影片,記錄他們滅團前的最後身影。

國際登山隊包含4名英國人、2名美國人、1名澳洲人與1名印度嚮導,影片則是在全隊最後位置的隊員在頭盔安裝GoPro攝影機所拍攝的。

一段影片是事發當日清晨,除了凜冽風聲外,還有一名隊員將冰斧插在雪中,往身上綁繩索,其他隊員則慢慢接近,看起來正準備攀爬;另一段影片則疑似是登山隊遇難前,日出時分,8名隊員綁著繩索、沿著滿布白雪的山脊朝山峰攀爬,但影片最後隱約聽到遠處轟隆作響,接著影片停止,恐怕就是遭遇雪崩或暴風雪。

綜合外媒報導,國際登山隊於5月13日啟程攀爬印度第二高峰楠達德維山(Nanda Devi),但在5月26日就斷絕音訊。

印度軍方直升機在6月初時發現,雪地中有遺體、登山設備,當下因強風與危險地形而放棄空中吊掛,之後請來印藏邊防警察(Indo-Tibetan Border Police, ITBP)及登山專家,前往海拔5791.2公尺處徒步帶7具遺體下山,但英籍領隊莫蘭(Martin Moran )至今下落不明。