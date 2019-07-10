喜馬拉雅登山隊遇雪崩滅團　115秒最後身影曝光…「遠處傳來轟隆聲」

▲影片記錄了國際登山隊最後身影，幾秒後他們就遭遇雪崩死亡。（圖／翻攝自推特／ITBP）

記者林瑩真／綜合外電報導

一組國際登山隊5月前往挑戰喜馬拉雅山脈，不料，在攀爬印度第二高峰楠達德維山（Nanda Devi）時，不幸遭遇雪崩，整團全滅。印度邊防單位8日釋出全長115秒的影片，記錄他們滅團前的最後身影。

國際登山隊包含4名英國人、2名美國人、1名澳洲人與1名印度嚮導，影片則是在全隊最後位置的隊員在頭盔安裝GoPro攝影機所拍攝的。

一段影片是事發當日清晨，除了凜冽風聲外，還有一名隊員將冰斧插在雪中，往身上綁繩索，其他隊員則慢慢接近，看起來正準備攀爬；另一段影片則疑似是登山隊遇難前，日出時分，8名隊員綁著繩索、沿著滿布白雪的山脊朝山峰攀爬，但影片最後隱約聽到遠處轟隆作響，接著影片停止，恐怕就是遭遇雪崩或暴風雪。

綜合外媒報導，國際登山隊於5月13日啟程攀爬印度第二高峰楠達德維山（Nanda Devi），但在5月26日就斷絕音訊。

Last visuals of the mountaineers' team near the summit on unnamed peak near the #NandaDevi east. ITBP search team of mountaineers found the memory video device at 19K ft while they were searching the area where bodies were spotted. pic.twitter.com/0BI87MEA8Y

印度軍方直升機在6月初時發現，雪地中有遺體、登山設備，當下因強風與危險地形而放棄空中吊掛，之後請來印藏邊防警察（Indo-Tibetan Border Police, ITBP）及登山專家，前往海拔5791.2公尺處徒步帶7具遺體下山，但英籍領隊莫蘭（Martin Moran ）至今下落不明。